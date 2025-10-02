Bio novi Murinjo, vozio reli, pa shvatio da je za fotelju: Porto je mašina za novac i model za Zvezdu

Na čelu Porta je bivši trener Andre Vilas Boaš koji je od kluba napravio "mašinu za novac" koja će večeras izaći na megdan Zvezdi.

Izvor: EPA/FERNANDO VELUDO

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje Portu na "Dragauu", a ono što je zanimljivo je da će ovaj duel u Ligi Evrope - biti i prvi koji nekadašnji prvaci starog kontinenta i igraju. Već nekoliko sezona Porto nije na nivou na koji smo navikli (posljednji put prvak države je bio 2022. godine), ali ove godine pokazuje da je prvi favorit za titulu jer zaista djeluje nezaustavljivo kod trenera Frančeska Fariolija.

Porto je dobio svih osam utakmica koje je igrao ove sezone (računajući sva takmičenja) i u klubu je zahvaljući predsjedniku Andreu Vilasu Boašu, koji je u njemu prepoznao sebe.

Vilas Boaš je kao "novi Murinjo" sa samo 33 godine vodio Porto do titule u Ligi Evrope, potom je bio i u Čelsiju, Totenhemu, Zenitu, Šangaju i Marseju, u međuvremenu se zasitio fudbala i vozio je reli, da bi potom shvatio da je "fotelja" za njega. Kandidovao se za novog predsjednika Porta i pobijedio je u aprilu 2024, da bi ovog ljeta pozvao Frančeska Fariolija (36) da preuzme ekipu i odvede je do samog vrha.

U pojačanja je uložio čak 100 miliona evra, doveo je igrače poput Gabrijela Veige, Viktora Froholta, Jana Bednareka, Jakuba Kivjora i drugih, dok je istovremeno uspio i da "napravi novac" i ostvari rekordne doprinose.

Izvor: EPA/JOSE COELHO

Sjajno poslovanje Porta kakvo sanja Zvezda

Baš na dan utakmice sa Zvezdom, Porto se pohvalio da je ostvario najveću dobit u istoriji i u plusu je od 39,2 miliona evra. Samo godinu dana ranije, bili su u gubicima od 21 milion evra, a striktna kontrola troškova dovela je do popravljanja stanja u klubu koji sada "zdravo živi".

"Ovo je najbolji rezultat u istoriji, s tim da je važno istaći da je ovaj rezultat ostvaren u sezoni u kojoj je klub igrao u Ligi Evrope, a ne u Ligi šampiona gdje postoji razlika u prihodima i rezultatima od 47,85 miliona evra", navodi se u izvještaju.

"Isključujući transfere igrača, operativni rezultat Porta bio je 2,44 miliona evra, što je pozitivan pomak u odnosu na 1,96 miliona evra operativnog gubitka u prethodnoj sezoni. Klub navodi da su operativni prihodi iznosili 149,54 miliona evra, što predstavlja pad od 14 odsto u odnosu na sezonu 2023/2024, pad koji se objašnjava prije svega neigranjem u Ligi šampiona. Ipak, "zmajevi" su ostvarili prihod od 17 miliona evra zahvaljujući učešću na Svjetskom klupskom prvenstvu. Prihodi od prodaje igrača iznosili su 171,50 miliona evra, sa pozitivnim saldom od 100,43 miliona evra", navodi se i podsjeća da su otišli igrači poput Evanilsona, Galena i Nika Gonzalesa.

"Porto je uspio da smanji operativne troškove za 29,36 miliona evra, što predstavlja pad od 17 odsto u odnosu na prethodnu sezonu", dodaje se u izvještaju Porta.