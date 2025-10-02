logo
Ovo je sastav Zvezde za dvostrukog šampiona Evrope: Osmijeh Vladana Milojevića na Dragau, nema dilemu za Porto

Ovo je sastav Zvezde za dvostrukog šampiona Evrope: Osmijeh Vladana Milojevića na Dragau, nema dilemu za Porto

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda gostuje Portu, jednom od favorita za osvajanje Lige Evrope. Jasno se nazire koji će tim izvesti trener Vladan Milojević.

Sastav Crvene zvezde za Porto Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u četvrtak od 21 čas gostovaće Portou na stadionu "Dragao", gde je Vladan Milojević sa svojim timom stigao veče ranije, na uobičajeni trening.

Nakon što se obratio javnosti i poručio da mu je veća glavobolja njegov "novi" tim nego Porto, Milojević je izveo ekipu na teren čuvenog doma "zmajeva" i u odličnom raspoloženju radio sa izabranicima. 

Sudeći prema viđenom na terenu, ne bi bilo iznenađenje ako Milojević izvede identičan tim kao i protiv Seltika, bez bonusa i sa štoperskim tandemom u kojem kraj Miloša Veljkovića igra novajlija crveno-bijelih, Frenklin Tebo Učena.

Takođe, bio je pred meč upitan Milojević da li novi defanzivni vezista Tomas Hendel i Timi-Maks Elšnik mogu da igraju zajedno i djeluje da trener crveno-bijelih vjeruje baš u taj koncept i u Portugalu.

Takođe, trebalo bi očekivati da Nemanja Radonjić ponovo počne od prvog minuta, kao i protiv Seltika, sa dva zadatka. Prvim, da zaprijeti protivniku prije svega svojom brzinom od starta i drugim - da pokaže da je spremniji nego protiv Seltika, kada je u nogama imao snage samo za oko 40 minuta.

Kraj njega u napadu trebalo bi očekivati uobičajene adute Zvezde, Mirka Ivanića i Bruna Duartea, a ispred njih Marka Arnautovića, koji je i protiv Seltika pokazao koliko može i koliko je važan igrač šampiona Srbije u Evropi.

Dakle, očekujemo ovu startnu postavu Zvezde u Portu: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović.

