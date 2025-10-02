Ovo je sastav Zvezde za dvostrukog šampiona Evrope: Osmijeh Vladana Milojevića na Dragau, nema dilemu za Porto

Crvena zvezda gostuje Portu, jednom od favorita za osvajanje Lige Evrope. Jasno se nazire koji će tim izvesti trener Vladan Milojević.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u četvrtak od 21 čas gostovaće Portou na stadionu "Dragao", gde je Vladan Milojević sa svojim timom stigao veče ranije, na uobičajeni trening.

Nakon što se obratio javnosti i poručio da mu je veća glavobolja njegov "novi" tim nego Porto, Milojević je izveo ekipu na teren čuvenog doma "zmajeva" i u odličnom raspoloženju radio sa izabranicima.

Sudeći prema viđenom na terenu, ne bi bilo iznenađenje ako Milojević izvede identičan tim kao i protiv Seltika, bez bonusa i sa štoperskim tandemom u kojem kraj Miloša Veljkovića igra novajlija crveno-bijelih, Frenklin Tebo Učena.

Takođe, bio je pred meč upitan Milojević da li novi defanzivni vezista Tomas Hendel i Timi-Maks Elšnik mogu da igraju zajedno i djeluje da trener crveno-bijelih vjeruje baš u taj koncept i u Portugalu.

Takođe, trebalo bi očekivati da Nemanja Radonjić ponovo počne od prvog minuta, kao i protiv Seltika, sa dva zadatka. Prvim, da zaprijeti protivniku prije svega svojom brzinom od starta i drugim - da pokaže da je spremniji nego protiv Seltika, kada je u nogama imao snage samo za oko 40 minuta.

Kraj njega u napadu trebalo bi očekivati uobičajene adute Zvezde, Mirka Ivanića i Bruna Duartea, a ispred njih Marka Arnautovića, koji je i protiv Seltika pokazao koliko može i koliko je važan igrač šampiona Srbije u Evropi.

Dakle, očekujemo ovu startnu postavu Zvezde u Portu: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović.