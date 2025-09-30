Čuveni Žerom Boateng u Crvenoj zvezdi: Marko Marin mu uručio dres kraj pehara Lige šampiona

Legendarni njemački fudbaler posjetio "Marakanu".

Slavni njemački defanzivac Žerom Boateng obišao je Crvenu zvezdu i kao posebni gost dobio svečan tretman - dočekali su ga predsjednik kluba Svetozar Mijailović, tehnički direktor Marko Marin i uručili mu dres sa brojem "17". Sa njim se fotografisao u muzeju Zvezde, kraj pehara Lige šampiona.

"Obišao je klupski muzej i stadion, a tom prilikom nije krio oduševljenje bogatom istorijom Crvene zvezde", saopštila je Zvezda.

Boateng je ovog ljeta završio veliku karijeru, koju je započeo kao saigrač Marka Marina u mladim kategorijama reprezentacije Njemačke, kao i u "A" selekciji, za koju je igrao devet godina i sa njim postao prvak svijeta u Riju 2014.

Čuveni defanzivac završio je karijeru u ljeto 2025. u LASK-u u Austriji, a prethodno je igrao za Salernitanu i Lion. Najveći dio karijere proveo je u Bajernu, za koji je igrao od 2011. do 2021. i sa Bavarcima postao osvajač Lige šampiona. Prethodno je igrao za Mančester siti, Hamburg i za matičnu Hertu, u kojoj je ponikao.

Boateng je poznat i kao mlađi polu-brat takođe čuvenog fudbalera Kevina-Prinsa Boatenga. Poput Žeroma i Marina, i on je ponikao u mladim selekcijama Njemačke, ali je potom 2010. prihvatio poziv Gane.

