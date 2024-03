Šokantna ispovijest majke poznatog fudbalera: "Moj sin godinama zlostavlja žene, djevojka se zbog njega ubila!"

Majka Džeroma Boatenga se oglasila...

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

Džerom Boateng (35) poznat je više po skandalima van terena nego po uspjesima sa klubovima i reprezentacijom Njemačke. Njegova bivša djevojka Kasija Lenhart (25) izvršila je samoubistvo poslije raskida, a objava njegove majke napravila je haos. Njemački list "Špigl" došao je u posjed mejla koji je ona poslala.

Navodno je poslat 25. marta 2021. godine jednom advokatu u Berlinu. "Godinama je moj sin zlostavljao žene mentalno i fizički. Kasija je oduzela sebi život jer nije htjela da snosi posljedice za njegovo ponašanje", navodi se u mejlu. Odmah su mnogi počeli da se pitaju da li može opet da mu se sudi...

Njih dvoje bili su u vezi od 2019. do 2021. godine i njeno tijelo pronađeno je 9. februara 2021. godine u stanu u Berlinu. Advokati su potvrdili da je ona željela da tuži Boatenga zbog napada i zlostavljanja prije smrti.

Njegov ljubavni život pun je skandala, bivša djevojka Šerin Senler tužila ga je za zlostavljanje i sud ga je proglasio krivim, ali nije išao u zatvor. Umjesto toga platio je 1,8 miliona evra. Poslije veze sa Kasijom on se na kratko zabavljao i sa Plejboj "zečicom" Melisom Hau.

Ona je tada u jednom intervjuu istakla da "nije iznenađena što se Lendhartova ubila".

"Žerom je s njom igrao igrice i eto šta se na kraju dogodi. Njega sam upoznala u Londonu i odmah me je proganjao na društvenim mrežama. Tražio je da idem s njim na jednu zabavu i pristala sam. Želio je da idem s njim u Nemačku, ali sam to odbila. Izlazili smo nekoliko puta, ali nikada nisam spavala s njim. Mislila sam da sam jedina, a onda sam na jednoj naslovnici vidjela da je u vezi i da je vjeren. Slao mi je poruke i ponašao se kao da je nema. Prekinula sam svaki kontakt s njim jer je to previše drame za mene", rekla je Melisa Hau za britanski "San".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!