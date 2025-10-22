"Nije spreman, ali nama znači što je tu": Milojević otkrio ko će biti važan adut Zvezde

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je pred gostovanje Bragi u Ligi Evrope.

Izvor: YouTube/Zvezda TV/Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak (23. oktobra, 18.45) gostovati Bragi, a veoma važan meč u Ligi Evrope najavio je trener Vladan Milojević. Nakon samo jednog osvojenog boda u prve dvije runde, Zvezda se nalazi u veoma teškoj situaciji i svaki osvojeni bod bio bi joj vjetar u leđa dok se mašta o mjestu u nokaut fazi takmičenja.

Crvena zvezda je remizirala protiv Seltika u prvoj rundi, a zatim nesrećno poražena od Porta na gostovanju, pa treće kolo grupne faze Lige Evrope čeka sa samo jednim osvojenim bodom. Nije idealna situacijan ni u igračkom kadru jer trojica fudbalera imaju sitnije povrede, a jedan još nije u pravom ritmu.

"Što se tiče zdravstvenog biltena, sa nama nije Sale Katai koji je u završnoj fazi oporavka. Imamo povredu Glazera koji je dislociranog prsta došao sa reprezentativne pauze. To će zahtijevati pauzu od pet do sedam dana. Imamo Lučića koji je tek poslije Kruševca počeo da trenira zbog virusa. Svi ostali igrači su u stroju. Rade Krunić je odigrao protiv IMT-a poslije pedesetak dana van stroja. Nije na 100 odsto spremnosti, ali nam znači što je sa nama", rekao je Milojević.

Izvor: MN PRESS

Milojević ističe da se tokom priprema za ovaj meč više fokusirao na igru svog tima. "Tendencije modernog fudbala su da treneri tokom utakmice žele da se prilagode protivniku, a sa druge strane koriste drugačije formacije. Treba obratiti pažnju na oba, kad trenirate više pravite plan prema svojoj ekipi. Braga zna da prolazi kroz različite formacije tokom utakmice", rekao je trener Crvene zvezde.

Iako je bio zadovoljan partijom svojih igrača na stadionu Dragao u Portu, Vladan Milojević vjeruje da tim ima prostora za napredak. Očekuje da njegova ekipa raste iz utakmice u utakmicu i da na svakom meču prikazuje sve bolja izdanja.

"Trener protivničke ekipe ima neko svoje viđenje. Ekipa mora da bude jak kolektiv, poslije toga dolazi kvalitet pojedinaca. Ne znam šta bih prokomentarisao drugačije od njega", rekao je Milojević i dodao: "Da li će nam partija kao protiv Porta biti dovoljna, ne znam. Svaka utakmica je različita, za sebe. Braga igra drugačije od Porta. Volio bih da pružimo partiju kao protiv Porta. Volio bih da svaki put imamo nadogradnju. Što više utakmica bude prolazilo, bićemo bolji i bolji. Volio bih da ekipa pokaže i više nego u Portu. Igramo protiv kvalitetnog protivnika. Dosta stvari zavisi i od protivnika. Pričali smo o Bragi, pričali smo o Ajaksu, ja volim da pričam sa igračima i čujem njihova iskustva. Mateuš je ostavio veliki trag ovdje, igrao je ovdje 10 ili 11 godina. To je velika privilegija. Pokazuje njegove igračke i ljudske kvalitete. Za ovu utakmicu nismo mnogo pričali, ali generalno jesmo."