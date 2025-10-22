Ovo je tim Crvene zvezde za Bragu: Kad je Milojević rekao "Ali nama znači", sve je bilo jasno

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izabrao tim za meč protiv Brage u Ligi Evrope.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nastavlja takmičenje u Ligi Evrope gostovanjem Bragi, a u "kamenolomu" će tim Vladana Milojevića pokušati da popravi igru iz Porta i za razliku od tog meča, u Beograd donese bod(ove). Trener Crvene zvezde je pred gostovanje drugom portugalskom timu u ovosezonskom izdanju Lige Evrope dobio jednu lijepu vijest, kada je situacija u igračkom kadru u pitanju.

Za tim Zvezde ponovo konkuriše Rade Krunić, koji se vratio na teren u prvenstvenom meču protiv IMT-a sa Novog Beograda. Nije to bio pravi test njegovih sposobnosti, ali je svakako važno što je iskusni vezni fudbaler ponovo u stroju - jer je očigledno da Crvenoj zvezdi treba igrač njegovih kvaliteta. dok ne dođemo do toga, da vidimo na koga još računa Milojević.

Na golu će biti Mateuš Magaljaeš, iskusni čuvar mreže i jedan od najboljih igrača Zvezde ove sezone. Dugogodišnji golman Brage izuzetno dobro poznaje prilike u portugalskom fudbalu, ali i sve rivale na terenu, pa bi to mogla da bude prednost srpskog predstavnika na meču u četvrtak.

Posljednju liniju Zvezde činiće Seol Jung Vu na desnom beku, odnosno Nair Tiknizjan na lijevoj strani, kao i štoperski tandem Miloš Veljković - Tebo Učena. Milojević je ponovo izveo "prevaru", kao i za gostovanje Portu - na konferenciju je doveo Rodrigaa, ali Brazilac neće biti starter na meču u Bragi.

Izvor: EPA/JOSE COELHO
Izvor: JOSE COELHO/LUSA
Izvor: EPA/JOSE COELHO
Izvor: EPA/JOSE COELHO
Izvor: Miguel Lemos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Portugalski fudbaler Tomaš Hendel biće izuzetno važan dio tima na sredini terena, a pored njega se očekuje rade Krunić - kojem još malo treba da uhvati ritam. Nekadašnjeg fudbalera Milana mijenjao je Timi Maks Elšnik, koji će izgubiti mjesto u startnoj postavi zbog Radetovog povratka u ekipu.

Što se tiče ofanzivnog dijela tima, tu ne bi trebalo da bude većih iznenađenja. Na desnom krilu otvara se prostor za Nemanju Radonjića koji bi trebalo da bude spreman za više od pola meča, na lijevom boku igraće Mirko Ivanić, a između njih Vasilije Kostov - strijelac gola u Portu i najtalentovaniji igrač u mlađim kategorijama Zvezde. Napad će predvoditi Marko Arnautović, kao i na brojnim mečevima u prethodnom periodu.

Dakle, da rezimiramo... Očekivani sastav Crvene zvezde za meč protiv Brage je: Mateuš - Seol, Veljković, Učena, Tiknizjan - Hendel, Krunić - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović.

