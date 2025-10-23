logo
Ovako je Zvezda primila gol protiv Brage: Veliki kiks, ni VAR nije pomogao

Ovako je Zvezda primila gol protiv Brage: Veliki kiks, ni VAR nije pomogao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Braga je povela protiv Crvene zvezde golom Frana Navara, VAR je provjeravao i potvrdio pogodak portugalskog tima u 23. minutu utakmice.

Braga povela protiv Crvene zvezde Izvor: MIGUEL LEMOS / AFP / Profimedia

Crvena zvezda gubi od Brage u Ligi Evrope. Srpski tim primio je gol u 23. minutu. Čekala se VAR provjera, nadali su se crveno-bijeli da bi to moglo da ih izvuče, ali se nije dogodilo. Pogodak Frana Navara je potvrđen i moraće da juri minus u nastavku utakmice.

Tebo Učena je kiksnuo, loše je izbio loptu i praktično je poklonio rivalu, Rikardo Orta je sve to pratio, ušao u kazneni prostor, golman Mateuš je napustio gol liniju u pokušaju da ga zaustavi i u tome nije uspio. Uslijedila je povratna lopta na peterac gdje je Navaro lako zatresao mrežu.

Gol Brage protiv Zvezde
Izvor: YouTube/Arena sport

Proslavili su domaći igrači sve to, došli do centra i onda su svi morali da čekaju. Sudija Espen Eskas dobio je informaciju iz VAR sobe da se provjerava potencijalni ofsajd Orte prije gola. Jedni su se nadali da je linijski sudija pogriješio, drugi da nije i na kraju su se ipak radovali igrači Brage.

Tagovi

FK Crvena zvezda Braga Liga Evrope

