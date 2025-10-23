logo
Braga surovo kaznila Zvezdine greške: Ne može se ovako u Ligi Evrope

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Blijedo izdanje fudbalera Crvene zvezde protiv Brage.

Drugi gol Brage protiv Crvene zvezde Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Fudbaleri Brage povisili su prednost protiv Crvene zvezde u 72. minutu utakmice. Portugalskom timu je 1:0 donio Fran Navaro, dok je prednost uvećao Dorgeles. Napravili su crveno-bijeli kardinalnu grešku na sredini terena, i za to su skupo kažnjeni.

Bilo je ovo gotovo identična situacija kao kod prvog gola. Milson je pogriješio, Rodrigao nije dobro reagovao, da bi fudbaleri Brage u tri poteza stigli do 2:0. Mateuš nije mogao mnogo toga da uradi, čak je kačio loptu, ali ona je završila u mreži...

Pogledajte kako se sve odigralo:

Drugi gol Brage protiv Zvezde
Izvor: Arenasport 1

Ne treba zaboraviti da je Zvezda u prvom poluvremenu ostala bez Marka Arnautovića koji je napustio teren zbog povrede. Izabranici Vladana Milojevića su odigrali blijedu partiju teškom gostovanju, dok su domaći znali da iskoriste greške.

Tagovi

FK Crvena zvezda Braga Liga Evrope

