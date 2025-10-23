Braga surovo kaznila Zvezdine greške: Ne može se ovako u Ligi Evrope

Blijedo izdanje fudbalera Crvene zvezde protiv Brage.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Fudbaleri Brage povisili su prednost protiv Crvene zvezde u 72. minutu utakmice. Portugalskom timu je 1:0 donio Fran Navaro, dok je prednost uvećao Dorgeles. Napravili su crveno-bijeli kardinalnu grešku na sredini terena, i za to su skupo kažnjeni.

Bilo je ovo gotovo identična situacija kao kod prvog gola. Milson je pogriješio, Rodrigao nije dobro reagovao, da bi fudbaleri Brage u tri poteza stigli do 2:0. Mateuš nije mogao mnogo toga da uradi, čak je kačio loptu, ali ona je završila u mreži...

Pogledajte kako se sve odigralo:

Drugi gol Brage protiv Zvezde Izvor: Arenasport 1

Ne treba zaboraviti da je Zvezda u prvom poluvremenu ostala bez Marka Arnautovića koji je napustio teren zbog povrede. Izabranici Vladana Milojevića su odigrali blijedu partiju teškom gostovanju, dok su domaći znali da iskoriste greške.