Milojevića nije iznenadila Braga, nego Zvezda: "Ja sam ovo najmanje očekivao od svih"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević o porazu svog tima protiv Brage u Ligi Evrope.

Vladan Milojević bio je vrlo razočaran partijom svojih fudbalera protiv Brage koja ju je večeras pobijedila u "kamenolomu" 2:0. Prema riječima Milojevića, njega Braga nije iznenadila ni sa čim, sve je već pripremio svojim fudbalerima u analizi utakmice, ali jesu njegovi "puleni" koji su odigrali neprepoznatljivo.

"Iskreno, ne mogu da se sjetim da li je ovo najslabija moja utakmica u Zvezdi, ne znam, ali... Svaki poraz je težak. Ako pričamo o fudbalu bitan je performans, nije bilo dobro. Da li je jedna od najslabijih ne bih znao da kažem", rekao je Milojević.

"Vidjeli smo da je Braga ekipa koja ima brze i hitre igrače, osnova svega je da igraju jak presing. Probali smo to u pripremi utakmice da riješimo, nismo mogli da odgovorimo na sve to. Možda je ključno što smo napravili samo pet faulova. Bili smo daleko od igrača, nismo preuzimali odgovornost, morate da se pobijete u ovakvim mečevima, da dobijete duele jedan na jedan. To nismo imali. Odluke koje smo donosili nisu bile kako treba. I moj utisak je da smo toliko griješili u pasovima... Sad iz kog je to razloga, ne znam dok opet ne pogledam", dodao je Milojević.

Objasnio je Milojević da je problem bio u tome što su njegovi fudbaleri bili predaleko od igrača Brage, da je svaki faul bio rizičan i za kartone, a da ga brine i što su svi bili bez emocija, ravnodušni.

"Nije bio plan i nije djelovalo da će tako da bude. Jednostavno, ne mogu da vam kažem koji je razlog i meni je nepoznato. Ja sam najmanje očekivao ovo... Iskren da budem, nije me Braga iznenadila da će da radi nešto drugačije nego što hoće. Radila je Braga ono što radi svaku utakmicu. To zašto nije bilo popričaću s igračima", naveo je Milojević i zaključio:

"Problemi su tu da se rješavaju, napravićemo analizu zašto smo ovakvo lice imali, rekao sam da mi ekipa bude bolja, danas nije bilo dobro. Ne ostaje nam ništa novo, da radimo, treniramo, da riješimo ove probleme."