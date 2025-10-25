Crvena zvezda se oglasila zbog Arnautovića: Poznat stepen povrede, evo kad se vraća na teren

Crvena zvezda obavijestila je javnost da povreda Marka Arnautovića nije teže prirode.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda doživjela je poraz u Portugaliji od Brage (2:0), ali veći problem za tim iz Ljutice Bogdana predstavljala je povreda Marka Arnautovića koju je doživeo u prvom poluvremenu. Nakon detaljnih ispitivanja, klub se oglasio i donio dobre vijesti, naročito navijačima - povreda nije teže prirode.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da povreda koju je napadač našeg tima Marko Arnautović zadobio na utakmici protiv Brage u okviru trećeg kola ligaške faze Lige Evrope na sreću nije teže prirode. Naš napadač je u 37. minutu morao da napusti teren nakon što je dobio izuzetno snažan udarac, a obavljeni ljekarski pregledi potvrdili su da se radi o lakšoj povredi", navodi se u saopštenju.

Najzvučnije pojačanje crveno-bijelih na terenu je provelo 32 minuta, kad je start Lagerbjelke bio suviše oštar, pa je zbog povrede morao da napusti teren. "Arnautović je već započeo proces oporavka, a medicinski tim našeg kluba čini sve kako bi bio spreman za sljedeći meč Superlige Srbije protiv Vojvodine koji je zakazan za 30. oktobar."

Kad se Arnautović vreća na teren?

Klub je uspio da donese i precizne informacije kada će Arnautović ponovo na teren. "Očekuje se da će se iskusni napadač sigurno oporaviti i biti u konkurenciji za tim za duelu sa Radnikom koji će biti odigran na stadionu Rajko Mitić 2. novembra", stoji na sajtu. Meč protiv tima iz Niša na programu je u 17 sati.