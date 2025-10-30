Marko Arnautović zagrlio Mihinog kuma: Cijeli stadion gledao dirljiv susret pored terena

Marko Arnautović i Miroslav Tanjga emotivno su se pozdravili pred meč Vojvodine i Zvezde na "Karađorđu". Trener Voše je kum Siniše Mihajlovića, a Arnautović je zbog velikog Mihe i došao na "Marakanu".

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić/MN Press

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović srdačno se u Novom Sadu pozdravio sa trenerom Vojvodine Miroslavom Tanjgom. Njih dvojicu veže prijateljstvo iz Bolonje, gdje su zajedno boravili od 2021. do 2022. godine, za vrijeme trenerskog mandata pokojnog Siniše Mihajlovića, srpske legende koja ih je ujedinila.

Tanjga je Mihajlovićev kum, bivši saigrač i najbolji prijatelj koji je sinu dao ime po Siniši, a Arnautović je u Zvezdu došao da bi ostvario dječački san, ali i obećanje velikom Mihi. Zbog njega je plakao na promociji na "Marakani", o čemu su pisali najveći sportski mediji u Italiji, Engleskoj...

Pogledajte scenu sa stadiona "Karađorđe" uoči utakmice Vojvodine, čiji je Tanjga trener, i Zvezde, za koju Arnautović ne igra ovog četvrtka zbog povrede.

Pogledajte 00:14 Marko Arnautović i Miroslav Tanjga emotivan susret Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

