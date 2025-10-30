logo
Marko Arnautović zagrlio Mihinog kuma: Cijeli stadion gledao dirljiv susret pored terena

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Marko Arnautović i Miroslav Tanjga emotivno su se pozdravili pred meč Vojvodine i Zvezde na "Karađorđu". Trener Voše je kum Siniše Mihajlovića, a Arnautović je zbog velikog Mihe i došao na "Marakanu".

Marko Arnautović zagrlio Miroslava Tanjgu kuma Siniše Mihajlovića Izvor: MONDO/Milutin Vujičić/MN Press

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović srdačno se u Novom Sadu pozdravio sa trenerom Vojvodine Miroslavom Tanjgom. Njih dvojicu veže prijateljstvo iz Bolonje, gdje su zajedno boravili od 2021. do 2022. godine, za vrijeme trenerskog mandata pokojnog Siniše Mihajlovića, srpske legende koja ih je ujedinila.

Tanjga je Mihajlovićev kum, bivši saigrač i najbolji prijatelj koji je sinu dao ime po Siniši, a Arnautović je u Zvezdu došao da bi ostvario dječački san, ali i obećanje velikom Mihi. Zbog njega je plakao na promociji na "Marakani", o čemu su pisali najveći sportski mediji u Italiji, Engleskoj...

Pogledajte scenu sa stadiona "Karađorđe" uoči utakmice Vojvodine, čiji je Tanjga trener, i Zvezde, za koju Arnautović ne igra ovog četvrtka zbog povrede.

Pogledajte

00:14
Marko Arnautović i Miroslav Tanjga emotivan susret
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Siniša Mihajlović Miroslav Tanjga Marko Arnautović Superliga Srbije FK Vojvodina FK Crvena zvezda

