"Otpusti me, samo tako možeš da me spriječiš": Miha se svađao s Berluskonijem oko klinca, postao je najbolji na svijetu

Siniša Mihajlović vjerovao je u danas najboljeg golmana svijeta Đanluiđija Donarumu kada drugi u Milanu nisu, počev od gazde kluba Silvija Berluskonija. Deset godina svi shvataju koliko je Srbin bio u pravu.

Veliki Siniša Mihajlović bio bi ponosan da vidi da je klinac koga je "namirisao" još kada je bio dijete postao zvanično najbolji golman svijeta i osvajač Lige šampiona. Čuvar mreže Mančester sitija Đanluiđi Donaruma (26) došao je početkom ove sedmice u Pariz sa suprugom i sinom, da drugi put u karijeri primi prestižno priznanje, "Lav Jašin".

Ovo su svi dobitnici nagrade imenovane po kultnom ruskom i sovjetskom golmanu, za mnoge najvećim od najvećih svih vremena, koji je živio od 1919. do 1990.

2019. Alison Beker (Liverpul)

2020. nije uručena zbog pandemije kovida

2021. Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen)

2022. Tibo Kurtoa (Real Madrid)

2023. Emilijano Martinez (Aston vila)

2024. Emilijano Martinez (Aston vila)

2025. Đanluiđi Donaruma (Mančester siti)

Italijanski čuvar mreže ovog ljeta je napustio PSŽ nakon što ga je Luis Enrike "precrtao", pa prihvatio poziv Pepa Gvardiole da pojača Siti. Trenutno je najskuplji golman svijeta i vrijedi 40 miliona evra, koliko je "Transferamrkt" odredio da koštaju i njegov vršnjak Diogo Košta (26) iz Portoga, David Raja (30) iz Arsenala i Gregor Kobel (27) iz Borusije Dortmund.

Kako je sve počelo? Mihajlović je rekao "Ne" Berluskoniju

Srpski stručnjak Siniša Mihajlović prvi je pružio šansu Đanluiđiju Donarumi u Milanu, prije tačno 10 godina. Tek je preuzeo rosonere poslije dvije godine u Sampdoriji i odmah je procijenio da bi klinac iz grada Kastelamare di Stabija kod Napulja trebalo da stane na teren.

"Priča počinje baš 25. oktobra, godine 2015. Siniša Mihajlović je trener Milana, a rosoneri dočekuju Sasuolo na San Siru. Na terenu su (Karlos) Baka, (Rikardo) Montolivo i (Ignjacio) Abate, ali se pojavljuje i novo lice - Đanluiđi Donaruma. Za sve - Điđio. Ima 16 godina, osam mjeseci i šest dana. Brani na golu, kažu da je talentovan, a tog jesenjeg dana šalje Dijega Lopeza na klupu", podsjeća "Gazeta delo sport".

Italijanski novinari zamolili su i Donarumu da se prisjeti tih najvećih dana na početku svoje karijere.

"Siniša mi je to rekao dan ranije. Bio sam uzbuđen i napet, ali je bilo fantastično. Pitao me da li me je strah da igram, odgovorio sam da nije. Bio sam spreman i motivisan."

Debitovao je, a Milan je pobijedio 2:1. Taj trijumf bio je mnogo veći od tri boda, jer je značio i Mihajlovićevu pobjedu protiv Silvija Berluskonija, tadašnjeg gazde kluba.

"Prije utakmice je Berluskoni dva puta dolazio u Milanelo da me ubijedi - želio je Dijega Lopeza na terenu. Imao je dvije opcije: da me otpusti i postavi Španca ili da me zadrži i vidi Donarumu na golu. Zadržao me je - na njegovu sreću", sjećao se Mihajlović.

Obožavali ga, pa ga gađali lažnim novčanicama

Đanluiđi Donaruma branio je za Milan sve do 2021. godine, kada je na iznenađenje mnogih spakovao kofere i otišao. Za sobom je ostavio ljutitite navijače, koji su ga prvom prilikom gađali lažnim novčanicama, kao simbolom izdaje. Na te novčanice ispisali su "Dolaruma".

Spletom okolnosti, te sezone kada je zaigrao za Pari Sen Žermen njegov Milan je postao šampion Serije A, a golman rosonera Majk Manjon odigrao je čak 17 utakmica bez primljenog gola.

Donaruma je napustio Milan bez obeštećenja, za sobom je ostavio ekipu kvalifikovanu za Ligu šampiona prvi put od 2014. godine, a u Parizu je dobio platu od čak 12 miliona evra (i to poslije poreza). I tamo je opravdao očekivanja i sada kao dvostruki zvanični najbolji golman planete bio jedan od ključnih razloga velikog, istorijskog uspjeha u Ligi šampiona.

Kreće ispočetka kod Gvardiole, spreman da uči novu stvar

Poslije razlaza sa Pari Sen Žermenom i Luisom Enrikeom, Donaruma sada brani za Mančester siti i uveliko je zauzeo svoje mjesto na terenu. "Građani" su ga platili 30 miliona evra i želi da na stadionu "Etihad" prije svega poboljša svoju igru nogama, što se podrazumijeva za Gvardioline golmane još od dana sa Viktorom Valdesom u Barseloni prije više od deceniju i po.

"Uvijek pokušavam da napredujem, a sada sam sa trenerom koji je najbolji u tim situacijama. Pomoći će mi i možemo da uradimo mnogo toga zajedno. Morate da 'nanjušite' opasnost u tim prilikama i da dobro čitate određene trenutke u igri. Postoje trenuci u kojima možete da igrate nogom i trenuci u kojima je bolje da samo ispucate loptu daleko, posebno ako imate komplikovanu situaciju u finalu", rekao je Donaruma po dolasku u Mančester.

Siguran je i da će Siti nastaviti da igra na isti način sa njim i da identično kreće u napad i sa njim, visokim 196 centimetara kao što je godinama pokretao akcije iz svog kaznenog prostora sa Edersonom (32), visokim 188 centimetara.

"Definitivno će Siti igrati isto", dodao je Donaruma.