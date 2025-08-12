"Neko je odlučio da više ne budem ovdje": Donaruma razočaran otišao iz PSŽ-a

Za mnoge najbolji golman svijeta napušta Pari Sen Žermen, potvrdio je i lično. Tvrdi da to nije uradio svojom voljom.

Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma (26) napustio je Pari Sen Žermen poslije četiri godine i neposredno nakon osvojene Lige šampiona.

U emotivnoj ispovijesti na Instagramu, tvrdio je da to nije njegova odluka i da je nevoljno "isključen" iz ekipe pred meč Superkupa Evrope protiv Totenhema u srijedu, 13. avgusta u Udinama.

Pročitajte šta je napisao Donaruma, dok ga uveliko sele u Englesku.

"Navijačima Pariza, od prvog dana mog dolaska, dao sam sve - na terenu i van njega - da bih zaradio svoje mjesto i branio gol Pari Sen Žermena. Nažalost, neko je odlučio da više ne mogu da budem dio ove grupe i da ne mogu da doprinosim timskim uspesima. Razočaran sam i slomljenog srca."

"Nadam se da ću moći da pogledam još jednom u oči navijače Pari Sen Žermena i da ću moći da se oprostim od njih kako bi i trebalo. Ako se to ne dogodi, želim da znate da mi vaša podrška i simpatije znače sve na svijetu i to nikad neću zaboraviti. Uvijek ću nositi sa sobom sve emocije, magične noći. Učinili ste da se osjećam kao kod kuće!"

"Mojim saigračima, mojoj drugoj porodici, hvala na svakoj bici, na svakom osmijehu, na svim momentima koje smo podijelili. Uvijek ćete biti moja braća. Igranje za ovaj klub i život u ovom gradu bili su ogromna čast", objavio je na Instagramu Donaruma.

Donaruma je ponikao u Milanu, debitovao kao tinejdžer zahvaljujući hrabroj odluci Siniše Mihajlovića, a za Pari Sen Žermen odigrao je 161 meč. Na "Parku prinčeva" je četiri puta postao prvak Francuske, šampion Evrope, osvajač dva Kupa Francuske i bio je proglašavan za najboljeg golmana u ligi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!