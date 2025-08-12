logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Neko je odlučio da više ne budem ovdje": Donaruma razočaran otišao iz PSŽ-a

"Neko je odlučio da više ne budem ovdje": Donaruma razočaran otišao iz PSŽ-a

Autor Dragan Šutvić
0

Za mnoge najbolji golman svijeta napušta Pari Sen Žermen, potvrdio je i lično. Tvrdi da to nije uradio svojom voljom.

Đanluiđi Donaruma Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma (26) napustio je Pari Sen Žermen poslije četiri godine i neposredno nakon osvojene Lige šampiona.

U emotivnoj ispovijesti na Instagramu, tvrdio je da to nije njegova odluka i da je nevoljno "isključen" iz ekipe pred meč Superkupa Evrope protiv Totenhema u srijedu, 13. avgusta u Udinama.

Pročitajte šta je napisao Donaruma, dok ga uveliko sele u Englesku.

"Navijačima Pariza, od prvog dana mog dolaska, dao sam sve - na terenu i van njega - da bih zaradio svoje mjesto i branio gol Pari Sen Žermena. Nažalost, neko je odlučio da više ne mogu da budem dio ove grupe i da ne mogu da doprinosim timskim uspesima. Razočaran sam i slomljenog srca."

"Nadam se da ću moći da pogledam još jednom u oči navijače Pari Sen Žermena i da ću moći da se oprostim od njih kako bi i trebalo. Ako se to ne dogodi, želim da znate da mi vaša podrška i simpatije znače sve na svijetu i to nikad neću zaboraviti. Uvijek ću nositi sa sobom sve emocije, magične noći. Učinili ste da se osjećam kao kod kuće!"

"Mojim saigračima, mojoj drugoj porodici, hvala na svakoj bici, na svakom osmijehu, na svim momentima koje smo podijelili. Uvijek ćete biti moja braća. Igranje za ovaj klub i život u ovom gradu bili su ogromna čast", objavio je na Instagramu Donaruma.

Donaruma je ponikao u Milanu, debitovao kao tinejdžer zahvaljujući hrabroj odluci Siniše Mihajlovića, a za Pari Sen Žermen odigrao je 161 meč. Na "Parku prinčeva" je četiri puta postao prvak Francuske, šampion Evrope, osvajač dva Kupa Francuske i bio je proglašavan za najboljeg golmana u ligi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đanluiđi Donaruma fudbal Pari Sen Žermen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC