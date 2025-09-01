Zvanično - Donaruma u Sitiju! Ugovor potpisan do ljeta 2030. godine, Italijan dobija 75 miliona evra!

Italijan će narednih pet godina provesti na Ostrvu.

Đanluiđi "Điđi" Donaruma definitivno postaje član Mančester sitija!

Italijanski novinar Fabricio Romano je, uz nadaleko poznato "Here We Go" ("Idemo"), objelodanio da se dosadašnji čuvar mreže Pari sen Žermena seli na Ostrvo. Dogovor je postignut, a Donaruma će tokom popodnevnih časova obaviti ljekarske preglede, nakon čega će potpisati višegodišnji ugovor.

EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO!



Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.



Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe.pic.twitter.com/TawF4X8nib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)September 1, 2025

S obzirom na to da je Donarumi isticao ugovor sa "svecima" na kraju tekuće sezone, klub sa Etihada morao je da plati obeštećenje za njegovo dovođenje. Prema navodima iz Italije, Siti je morao da plati između 20 i 25 miliona.

Donaruma je, dalje se dodaje, dogovorio saradnju sa "građanima" do ljeta 2030. godine, prema kojoj će, godišnje, inkasirati 13 miliona evra, uz još dva miliona kroz bonuse.

Provjereni italijanski golman rođen je 1999. godine, a priliku da debituje u seniorskom fudbalu dao mu je pokojni Siniša Mihajlović, u vrijeme dok je bio trener Milana. Donaruma je na gol rosonera stao sa 16 godina, a iz kluba je otišao 2021. godine.

Poslije četiri godine boravka u Parizu, vrijeme je za novi izazov u karijeri.

