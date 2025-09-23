"Sinišin parfem mirisao do Podgorice, a tek da uđete u teretanu s njim": Jovetić zauvijek pamti ove njegove riječi

Stevan Jovetić i dalje živo pamti dane provedene sa Sinišom Mihajlovićem u Italiji. Nikada neće zaboraviti način na koji se ophodio, nosio, kako je mirisao i savet koji ga je učinio boljim igračem.

Legenda srpskog i italijanskog fudbala, veliki Siniša Mihajlović, ostavio je svojevremeno veoma snažan utisak na crnogorskog asa Stevana Jovetića (35). Sarađivali su u Fiorentini, u kojoj je Miha radio na početku trenerske karijere, u sezoni 2010/11.

"Siniša je bio... Baš po meni dobar trener. Bio je jak karakter, kao i igrač što je bio. Sve super, sve može, ali kada se radi, moralo je sve da bude 'jedan kroz jedan'. Vežu me baš lijepe uspomene za njega i mnogo mi je žao zbog toga što mu se desilo", rekao je Jovetić u podkastu "Alesto".

Iako je nekadašnji đak i prvotimac Partizana bio povrijeđen, Miha je učinio sve što je mogao da se ne brine za svoje mjesto u timu, već da se na miru oporavlja.

"Kod njega sam imao povredu, zvao me je često, govorio da ne žurim, da će da me čeka, da ne brinem. U tom trenutku ti znače te riječi, jer danas kako stvari funkcionišu? Trener gleda sebe, 'daj dođi mi što prije', a nikoga ne interesuje šta će biti poslije toga sa mnom. Sa Sinišom nije bilo tako, vežu me baš lijepe uspomene na njega."

Timske sastanke i zajedničke dane u Firenci nikad neće zaboraviti.

"Sve stane kada uđe u prostoriju, takav je bio čovjek. Imao je stav. Uvijek se nosio dobro. Parfem je vazda imao neki koji miriše do Podgorice. Sjećam se da je nama bila obaveza da smo u 10 tamo, a da u 11 počinje trening. On je bio tamo u osam i sat vremena je trčao, pa stavi slušalice i sat vremena diže tegove. A to što on diže, to nije bilo normalno. I svaki dan tako", kaže Jovetić.

"Kada vidiš Mihu, samo se pokupiš i odeš"

Nikad nije zaboravio ni Mihine treninge u teretani, kao i važnu fudbalsku lekciju koju će mu vječno pamtiti.

"Bio je spreman toliko... Stane sa nama da šutira slobodnjake i to je bilo nevjerovatno. Dođeš, vidiš ga, pa se samo pokupiš i odeš. Naučio me je sjajnu stvar kod slobodnjaka. Kada gađam dalji ugao uvijek sam gađao stativu, pa ona ide bliže golmanu. A on kaže 'Gađaj van gola i onda ti svaka ide u malu mrežu. On me je to naučio, to sam poslije praktikovao i tako sam postigao mnogo golova", dodao je Jovetić, sada kapiten Crne Gore i napadač Omonije na Kipru.

Siniša Mihajlović bio je izrazito fizički spreman i u periodima u kojima se osjećao dobro tokom liječenja od leukemije. Nažalost borbu protiv teške bolesti nije dobio i preminuo je u Rimu, u decembru 2022. godine.