"Stigle su glasine, Dejo je odmah pozvao": Mihajlović ćutke slušao dok mu Savićević naređuje pred svima

Italijanski novinar Paolo Kondo otkrio je kako je izgledao razgovor između Dejana Savićevića i Siniše Mihajlovića tih po dolasku u Italiju

Tim u kojem su igrali Dejan Savićević i Siniša Mihajlović napravio je istorijski uspjeh i on vjerovatno ne bi bio moguć da hemija u timu nije bila izvanredna. Poslije osvajanja Kupa evropskih šampiona mnogi od igrača karijere su nastavili u drugim timovima - Siniša Mihajlović je otišao u Rim, a Dejan Savićević u Milano.

Bez obzira na to što nisu bili u istom timu, pravila su se morala znati. Tako je Savićević riješio da zbog glasina koje su do njega stigle o drugu iz bivšeg kluba obavi telefonski razgovor. Čitavu priču potvrdio je poznati italijanski novinar Paolo Kondo. "Moralni vođa ekipe (Zvezde) bio je Savićević", započeo je Kondo.

"Sjećam se da su jednom u Milano, od nekog stigle glasine, da Mihajlović u Rimu provodi noći napolju - da se previše provodi i da je zbog toga igrao loše. Sjećam se da je Savićević, čim je to čuo, pred svima telefonom zvao Mihajlovića, kao da je on još vođa ekipe. I tada mu je rekao, nešto slično: 'Ponašaj se lijepo. Ponašaj se lijepo i pokaži od čega smo napravljeni.' Eto, to je bilo nešto mnogo jako. E sad, da li je istina ili ne da se Mihajlović provodio... ali Savićević ga je pozvao i naredio mu", ispričao je italijanski novinar.

Šta je Savićević rekao o Mihajloviću?

Poslije smrti Siniše Mihajlovića čitav fudbalski svijet bio je potresen. Među njima i veliki prijatelj Dejan Savićević. Njih dvojica često su dijelila teren, što u Zvezdi, što u nacionalnom timu, zbog toga je bol bila još veća. "Tuga Božija, poslije svega... Izgubili su humanistu fudbal i čovječanstvo, u prvom redu, čovjeka velikog srca, dobričinu, ljudinu. Pamtićemo Sinišu, velikana za sva vremena“, rekao je tada Savićević za "SportKlub".

"Nismo se čuli, ali sam znao sve. Vjerovao sam, ovih dana, kad se pojavio na promociji Zemanove knjige, da će uspjeti. Nekako nas je ubijedio da je jači i od opake nemani, da ima snage u njemu za završni udarac. U dubini duše, nadao sam se 'Preživjeće Miha i ovo.' Pun života, energije, dobrote, zaslužio je pobjedu u još jednoj neravnopravnoj borbi sa neprijateljem. Ali... Uvijek pomislim na prvi čin bitke zživot. Uspio je da se vrati na klupu, žarom pobjednika, oduševi čovječanstvo. E to je bio Siniša - pravedni dobričina, nije dao na sebe! Aždaja se vratila, nije mu dala mira. A opet naša nada, ma koliko bila opora, tinjala je do posljednjeg dana. Kao da se ni sada nije ugasila", dodao je Dejo.

O tome kakav je čovjek bio fudbalski majstor razorne ljevice govori i sjećanje Savićevića od prije skoro deset godina. "Ugostio je grupu trenera iz Crne Gore 2014. u Sampdoriji. Posvetio nam je čitave dane, objašnjavao pripremu treninga, otvorio klupska vrata, odgovarao na pitanja poslije završenog posla. Uvažio je kolege, oduševio svakog od nas... Doček u Đenovi i cjelokupan utisak potvrdili su ono što sam i znao - da humanizam, dobrota i veliko srce Siniše Mihajlovića ne poznaju granice. Tužan i ponosan na naše prijateljstvo, opraštam se od velikog Mihe! Ljudine i svjetske veličine", zaključio je nekadašnji saigrač Siniše Mihajlovića.