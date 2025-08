"Tako nešto imali su samo Miha i Ibra": Mitrović zna šta razlikuje legende, održao lekciju za pamćenje

Aleksandar Mitrović istakao je da je žar za fudbalom kakav je vidio kod Siniše Mihajlovića i Zlatana Ibrahimovića nešto što se rijetko sreće

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Mitrović imao je to iskustvo da sarađuje sa Sinišom Mihajlovićem. A kako kaže, na terenu se susreo i sa Zlatanom Ibrahimovićem, te je uporedio rad dvojice legendarnih fudbalera. Istakao je Smederevac da žar koji je vidio u očima poznatih igrača rijetko ko ima.

U podkastu ALESTO kod Aleksandra Stojanovića povela se priča o Zlatanu Ibrahimoviću, a Mitrović se ispričao svoje iskustvo: "Imao sam i konflikt sa njim, nešto bez veze na terenu. Kad si na terenu, ti vidiš da on zrači tim samopouzdanjem. Osjetiš to, vidiš. To nema svako. Sjećam se da je to imao pokojni Miha (Siniša Mihajlović), ti kad igraš za njega ti vidiš to samopouzdanje, da on vjeruje u to što radi, da vjeruje u tebe. Ima tu snagu, kao neku auru da ima oko sebe."

"Tako i Ibra (Zlatan Ibrahimović), svi ti veliki igrači. Serhio Ramos, Kristijano Ronaldo. Kad priđeš, kad si na terenu sa njim, vidiš da on vjeruje u sebe, a to nema svaki igrač i sportista. Vjerovatno je tako i u ostalim sportovima - Novak Đoković, Lebron Džejms."

Šta je još Mitrović rekao o Mihi?

Prije nešto više od dvije godine u istoj emisiji Aleksandar Mitrović prisjetio se saradnje sa Sinišom Mihajlovićem. "Sjećam se kao juče da je bilo. Mene je Miha zvao još prije prve utakmice u Zagrebu da dođem da se vidimo. Nisam znao što me zove. Nikad to neću da zaboravim, kao da sam pao s neba, vidim Kolarova, Ivanovića… Ulazim u hodnik, a cijeli hodnik miriše na parfem, Miha stoji istuširan i kaže: ‘O, gdje si, mali Mitroviću.’ Ono, ulazim ja, a selektor go. Neprijatno mi je, ne znam gdje da gledam. 'Gdje si, mali Mitroviću, sviđa mi se kako igraš, možeš uskoro da očekuješ poziv'."

Prisjetio se Mitrović i prvog meča za seniorski tim. "Ja presrećan. Nisam očekivao da ću da igram, a on me uvede. Pita me i da li šutiram penale. ‘Kod mene napadači šutiraju penale.' On je toliko bio pozitivan, nije imao strah, pun samopouzdanja. Počinje utakmica, ja ono moje na krv i nož. Kod gola, udaram je glavom, ona zakači rame i ode u mrežu. Završila se utakmica, sjedim kod kuće i razmišljam da li je moguće da sam dao gol Hrvatskoj, da sam igrao sa Kolarovim, Banetom… Pa još potpisao za Anderleht. Sve se brzo izdešavalo. Nevjerovatno", ispričao je Mitrović.

Još jedna anegdota o Zlatanu

U istom podkastu gostovao je i profesor Andreja Milutinović koji je zadužen za oporavak mnogih svjetskih fudbalera, između ostalog i Zlatana Ibrahimovića. Pokušao je Milutinović da objasni atmosferu koju Zlatan oko sebe stvara, pa se prisjetio anegdote tokom oporavka. "Zlatan je imao problem sa koljenom, radili smo rehabilitaciju. Trebalo bi da uđe u tim, narednih tri ili četiri dana", započeo je.

Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Završili smo trening i sjedimo sa strane, dok njegova ekipa radi ševu. Tu je dranje, trener igra sa njima, pomoćni treneri takođe. Svi skaču, igraju se, gađaju se markerima. I on pita da li može i on da igra, onog trenutka kad je stao u krug te ševe, tog trenutka trener izlazi, pomoćni trener izlazi, igrači se sklanjaju i kreće ševa kao da sutra ne postoji. Tišini koja je nemoguće, a ništa nije rekao..."