Jedan novinar postavio je pitanje Dejanu Stankoviću i zaboravio je da spomene Sinišu Mihajlovića, a na to je odmah odreagovao i ispravio ga.

Dejanu Stankoviću prijeti otkaz u Spartaku i o tome ruski mediji pišu već neko vrijeme. Još uvijek je na klupi ruskog kluba, a poslije pobjede protiv Dinamo Mahačkale pojavio se na konferenciji za medije. Tamo je bilo dosta bure zbog pojedinih pitanja. U jednom momentu je ispravio novinare kada je čuo šta su rekli.

Jedan od novinara pitao ga je kako je šampionski tim Lacija uspio da izbaci toliko dobrih igrača poput Serđa Konsisaa, Dijega Simeonea, Roberta Manćinija, Matijasa Almeidu i da li je Sven Goran Erikson imao toliki uticaj na sve njih.

"Zaboravili ste Sinišu Mihajlovića": Dejan Stanković čuo pitanje novinara i odmah ga ispravio

"Niste spomenuli Sinipu Mihajlovića. On je bio sjajan primjer te generacije i postao je sjajan trener", rekao je Stanković prvo i ispravio novinara.

Zatim je nastavio da odgovara na pitanje i na ono što je zanimalo medije.

"Možda je Erikson prenio na nas strast i ljubav prema fudbalu na sve nas. Veoma je bio smiren i iskren, možda je zato veliki broj fudbalera poslije toga uspio i u trenerskom poslu. Prihvatili su tu ljubav prema fudbalu. Ja ću da ponovim da nikada neću odustati i boriću se do posljednje kapi krvi. Konsisao je takođe radio dobar posao u Milanu, pa se sve naglo promijenilo. Prihvatam ta pravila, svašta se svuda dešava", zaključio je Stanković.

Ko je sve igrao za šampionski tim Lacija?

Lacio šampion Italije Izvor: YouTube/Visual football

Pitanje se odnosilo na tim Lacija koji je osvojio Seriju A u sezoni 1999/2000 i tada je završio na prvom mjestu sa samo jednim bodom ispred Juventusa (72 naspram 71), a trener je bio Sven Goran Erikson koji je nažalost preminuo.

Ovo je spisak igrača koji su igrali za Lacio u toj šampionskoj sezoni:

Golmani: Luka Markeđani, Emanuele Konćeti, Marko Balota, Luka Mondini

Defanzivci: Siniša Mihajlović, Alesandro Nesta, Fernando Kouto, Stefano Lombardi, Roberto Sensini, Marko Pisano, Đuzepe Favali, Paolo Negro, Đuzepe Pankaro

Vezni red: Dario Markolin, Matijas Almeida, Dijgo Simeone, Dejan Stanković, Huan Sebastijan Veron, Gerino Gotardi, Đampjero Pinzi, Pavel Nedved

Napadači i krilni igrači: Atilio Lombardo, Serđo Konsisao, Emanuele Beretoni, Roberto Manćini, Kenet Anderson, Alen Bokšić, Marselo Salas, Simone Inzagi, Fabricio Ravaneli

