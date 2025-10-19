Dejan Stanković dobija otkaz u Spartaku iz Moskve?!

Zbog loših rezultata ove sezone Dejan Stanković je na korak od otkaza u Spartaku iz Moskve.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Srpski trener Dejan Stanković navodno je na korak od otkaza u Spartaku iz Moskve, prenose ruski mediji pisanje "Marke". Po saznanjima iz Španije, Stankovića bi u Spartaku trebalo da zamijeni Luis Garsija, inače nekadašnji trener nekoliko španskih klubova, poznat po radu u Alavesu i Majorki.

Navodno, Luis Garsija je već razgovarao sa Moskovljanima o detaljima ugovora i spreman je za dolazak u Rusiju, ako ne dođe do preokreta i Dejan Stanković uspije da sačuva posao.

Situacija ponovo nije dobra po njega, Spartak je izgubio gradski derbi od CSKA (3:2) i potom nije savladao Rostov (1:1) dok je sada pred njim utakmica sa Dinamom iz Mahačkale u Kupu Rusije koja bi mogla da utiče na konačnu odluku oko konačnog ostanka ili otkaza.

Sve ove glasine oko otkaza Dejanu Stankoviću dešavaju se u trenutku kada i fudbalska reprezentacija Srbije traži selektora, a upravo se bivši kapiten "orlova" spominjao kao jedan od kandidata.

"Prije svega je logično da se pominjem u medijima kada se govori o toj funkciji. Trener sam, je l' tako? Međutim, sebe trenutno doživljavam kao trenera, rano je za funkciju selektora. Ne znam da li me razumijete. Važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa ću da budem vrlo jasan. Selektorski posao je moj cilj i velika želja, svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Da bude puna 'Marakana', pred 50.000 ljudi, da se čuje himna 'Bože pravde'. Jednog dana sigurno ću to doživjeti, ali sam sada trener u klubu i imam ugovor u Spartaku", rekao je nedavno Dejan Stanković za "Kurir".