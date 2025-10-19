logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković dobija otkaz u Spartaku iz Moskve?! 1

Dejan Stanković dobija otkaz u Spartaku iz Moskve?!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
1

Zbog loših rezultata ove sezone Dejan Stanković je na korak od otkaza u Spartaku iz Moskve.

Dejan Stanković dobija otkaz u Spartaku iz Moskve?! Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Srpski trener Dejan Stanković navodno je na korak od otkaza u Spartaku iz Moskve, prenose ruski mediji pisanje "Marke". Po saznanjima iz Španije, Stankovića bi u Spartaku trebalo da zamijeni Luis Garsija, inače nekadašnji trener nekoliko španskih klubova, poznat po radu u Alavesu i Majorki.

Navodno, Luis Garsija je već razgovarao sa Moskovljanima o detaljima ugovora i spreman je za dolazak u Rusiju, ako ne dođe do preokreta i Dejan Stanković uspije da sačuva posao.

Situacija ponovo nije dobra po njega, Spartak je izgubio gradski derbi od CSKA (3:2) i potom nije savladao Rostov (1:1) dok je sada pred njim utakmica sa Dinamom iz Mahačkale u Kupu Rusije koja bi mogla da utiče na konačnu odluku oko konačnog ostanka ili otkaza.

Sve ove glasine oko otkaza Dejanu Stankoviću dešavaju se u trenutku kada i fudbalska reprezentacija Srbije traži selektora, a upravo se bivši kapiten "orlova" spominjao kao jedan od kandidata. 

"Prije svega je logično da se pominjem u medijima kada se govori o toj funkciji. Trener sam, je l' tako? Međutim, sebe trenutno doživljavam kao trenera, rano je za funkciju selektora. Ne znam da li me razumijete. Važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa ću da budem vrlo jasan. Selektorski posao je moj cilj i velika želja, svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Da bude puna 'Marakana', pred 50.000 ljudi, da se čuje himna 'Bože pravde'. Jednog dana sigurno ću to doživjeti, ali sam sada trener u klubu i imam ugovor u Spartaku", rekao je nedavno Dejan Stanković za "Kurir".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković fudbal Spartak Moskva

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Ovaj svakako nema pojma

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC