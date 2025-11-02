logo
Crvena zvezda opet nije pobijedila u Superligi!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Crvene zvezde i Radnika iz Surdulice remizirali su (1:1) u 14. kolu Superlige.

Crvena zvezda odigrala 1:1 sa Radnikom iz Surdulice Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde imaju nezapamćenu krizu rezultata - nakon Brage (2:0) u Ligi Evrope, šampiona Srbije zaustavili su Radnički iz Niša (0:0), Vojvodina (3:2) i sada Radnik iz Surdulice (1:1). Ekipa Vladana Milojevića nastavila je da prosipa bodove u domaćem prvenstvu, a čak treći put u nizu nisu osvojena sva tri boda. To se Zvezdi prethodnih godina nije često dešavalo...

Ovog puta je Crvena zvezda kontrolisala veći dio meča, u prvom dijelu susreta stvorila nekoliko veoma dobrih šansi, a na početku drugog dijela Aleksandar Katai je donio prednost aktuelnom šampionu Srbije. Ni to nije bilo dovoljno, jer su gosti iz Surdulice preko Jovanovića poravnali rezultat, samo nekoliko sekundi nakon što je trener gostiju Marko Jakšić poslao na teren njega i asistenta Harisa Hajdarevića.

Ispostavilo se da je to i konačan rezultat meča, iako je Crvena zvezda imala inicijativu do posljednjeg zvižduka. Pokušavali su crveno-bijeli, kružili su oko gola koji je sjajno branio Stefan Ranđelović, a nisu imali ni sreće kada je Felisio Milson pogodio prečku.

Crvena zvezda je lider tabele u Superligi Srbije jer nakon odigranih 13 mečeva ima 32 boda, dok drugoplasirani Partizan ima jedan osvojen bod iz isto toliko odigranih mečeva. Na trećem mjestu je Vojvodina, koja je odigrala 14 mečeva, sakupila 27 bodova i šokantno izgubila od IMT-a kada je mogla da priđe vrhu.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnik Surdulica Superliga Srbije

