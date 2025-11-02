logo
Vojvodina pobijedila Zvezdu, pa dobila šamarčinu: IMT rutinski dobio na "Karađorđu"

Vojvodina pobijedila Zvezdu, pa dobila šamarčinu: IMT rutinski dobio na "Karađorđu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Vojvodina nije uspjela da nastavi sa dobrim igrama poslije pobjede nad Crvenom zvezdom, Sada je IMT odnio sva tri boda iz Novog Sada.

Vojvodina izgubila od IMT-a u Superligi Srbije Izvor: MN PRESS

Nakon pobjede nad Crvenom zvezdom u Novom Sadu nije uspjela Vojvodina da nastavi pobjednički niz i poražena je već u narednom kolu. IMT je na "Karađorđu" pobijedio 3:1 (1:0).

Prvi pogodak dao je Til na asistenciju Sisoka u 18. minutu, a nakon serije izmjena "lala" nije se ništa promijenilo. Jevtić je pogodio za 2:0 u 78. minutu, a iako je Sičenje smanjio na 2:1 u finišu je Karamoko postavio konačnih 3:1.

Dok je Crvena zvedza opet kiksala odigravši neriješeno sa Radnikom iz Surdulice 1:1 na svom terenu, Novi Pazar je golom Bijelovića savladao Železničar iz Pančeva 1:0. TSC i Napredak su odigrali neriješeno 1:1, a golove su postigli Sing i Bogdanovski.

Na tabeli Superlige Crvena zvezda je prva sa 32 boda, Partizan ima bod manje, a Vojvodina je sada treća sa 27 bodova. Slijede Novi Pazar, Čukarički, OFK Beograd...

FK Vojvodina Superliga Srbije fudbal

