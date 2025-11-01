"Nema drugog izlaza iz krize": Vladan Milojević se oglasio, priznao što nije optimista

Trener Crvene zvezde priprema ekipu za nedjelju i meč protiv Radnika na "Marakani"

Izvor: MN PRESS

Dok Crvenu zvezdu drma teška kriza, sprema se za nedjeljni meč protiv Radnika iz Surdulice na stadionu "Rajko Mitić" (17). Uoči utakmice, na pitanja novinara odgovarao je Vladan Milojević, koji ima velikih problema da sastavi tim i da ga "trgne" iz komplikovanog momenta.

Najavio je, prije svega, promjene u timu.

"Biće sigurno promjena u sastavu. Radom se izlazi iz krize, nema drugog izlaza", rekao je Milojević.

Govorio je Milojević i o zdravstvenoj situaciji i ona ga ne raduje.

"Nisam veliki optimista. Oporavak ide dobro, vidjećemo kakva je situacija. Ne zavisi sve od nas, već i od samih igrača i medicinskog osoblja. Svaki dan nam je bitan, vidjećemo kakva će biti situacija."

Naglasio je da su crveno-bijeli fokusirani na utakmicu sa Radnikom, iako će u četvrtak na "Marakanu" stići francuski Lil.

"Trenutno nam je najbitnija ova utakmica sa Radnikom, zato što nemamo prostora za greške i moramo profesionalno da razmišljamo samo o narednom protivniku."

Analizirao je Milojević ekipu Radnika.

"Mislim da Marko Jakšić radi dobar posao. Imali su malu krizu, prošle godine su dominantno ušli, a i ove sezone su igrali dobro, iako rezultati nisu uvijek to pratili. Počeli su da bilježe i dobre rezultate. Imaju jake i brze igrače, sigurno je Ovusu fudbaler na koga treba obratiti pažnju zbog njegove brzine. Ipak, ne bih volio nikoga da izdvajam, mislim da su dobar i jak kolektiv."

Utakmica Zvezda - Radnik biće odigrana pred praznim tribinama zbog incidenata i pirotehnike na utakmici Zvezda - Radnički 1923.