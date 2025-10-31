Desni bek Dragan Bojat ekspresno je našao novi klub nakon raskida ugovora sa Novim Pazarom.
Doskorašnji fudbaler Novog Pazara Dragan Bojat, pojačaće ekipu Crvene zvezde, prenosi "Mozzartsport". On je nedavno raskinuo ugovor sa klubom sa Jošanice, a razlog je bio politički. Desni bek je odao počast nedavno preminulom generalu Nebojši Pavkoviću zbog čega je navukao gnjev dijela navijača, a potom je saradnja okončana.
Srpski šampion je ekspresno reagovao, a kako se navodi ozvaničenje ugovora biće naredne sedmice. Momak rođen 2003. godine potpisaće ugovor na dvije i po godine, do ljeta 2028. godine.
Ko je Dragan Bojat?
Bivši fudbaler Partizana stiže u Zvezdu
Bojat je prošao skoro sve mlađe selekcije Partizana, a seniorsku karijeru započeo je u Novom Pazaru 2023. godine gdje je proveo više od dvije godine. Za klub sa Jošanice odigrao je 62 utakmice, postigao tri gola i zabilježio jednu asistenciju i bio dio istorijske sezone kada je četa Vladimira Gaćinovića izborila učešće u Evropi. Igra na poziciji desnog beka gdje Zvezda trenutno ima Jung Vu Seola i Nikolu Stankovića.