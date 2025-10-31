Bivši fudbaler Partizana stiže u Zvezdu

Desni bek Dragan Bojat ekspresno je našao novi klub nakon raskida ugovora sa Novim Pazarom.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Doskorašnji fudbaler Novog Pazara Dragan Bojat, pojačaće ekipu Crvene zvezde, prenosi "Mozzartsport". On je nedavno raskinuo ugovor sa klubom sa Jošanice, a razlog je bio politički. Desni bek je odao počast nedavno preminulom generalu Nebojši Pavkoviću zbog čega je navukao gnjev dijela navijača, a potom je saradnja okončana.

Srpski šampion je ekspresno reagovao, a kako se navodi ozvaničenje ugovora biće naredne sedmice. Momak rođen 2003. godine potpisaće ugovor na dvije i po godine, do ljeta 2028. godine.

Ko je Dragan Bojat?

Bojat je prošao skoro sve mlađe selekcije Partizana, a seniorsku karijeru započeo je u Novom Pazaru 2023. godine gdje je proveo više od dvije godine. Za klub sa Jošanice odigrao je 62 utakmice, postigao tri gola i zabilježio jednu asistenciju i bio dio istorijske sezone kada je četa Vladimira Gaćinovića izborila učešće u Evropi. Igra na poziciji desnog beka gdje Zvezda trenutno ima Jung Vu Seola i Nikolu Stankovića.