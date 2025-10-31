logo
Zvezda produžila ugovor sa najvećim talentom: Dobio kapitensku traku, pa papir na potpis

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Vasilije Kostov produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom i cilj mu je da sa ekipom osvoji duplu krunu i da dogura što dalje u Ligi Evrope

Vasilije Kostov produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Vasilije Kostov (17) produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine. Najtalentovaniji igrač u ekipi Vladana Milojevića tako je produžio saradnju sa voljenim klubom i ne krije zadovoljstvo zbog svega toga.

"Utisci su sjajni, velika mi je čast što sam produžio ugovor sa ovako velikim klubom. Novi ugovor je samo podstrek da nastavim sa još boljim igrama u narednom periodu. Prija mi ukazano povjerenje, osjećam da mi ljudi iz kluba i stručnog štaba vjeruju. Nadam se da ću to povjerenje opravdati igrama u nastavku sezone", rekao je Kostov.

Napravio je poređenje sa periodom iz omladinske škole i sada u seniorskom fudbalu.

"Dosta toga se promijenilo od kada sam se priključio prvom timu. U početku je bilo malo teško, ali sam se sada već privikao na seniorski fudbal i trudim se da igram najbolje što mogu."

Ima jasne planove i ciljeve. Zna dobro šta želi da napravi sa crveno-bijelima.

"Ne razmišljam mnogo o budućnosti, imam želju da i ove sezone osvojimo duplu krunu i prođemo što dalje u Ligi Evrope", zaključio je Vasilije Kostov.

Ko je Vasilije Kostov?

Kostov je rođen 11. maja 2008. godine u Beogradu. Igra na poziciji ofanzivnog veznog i već u omladinskoj školi se nametnuo i privukao pažnju ljudi iz seniorskog tima. Šta sve ume pokazao je i na meču Lige šampiona za mlade kada je Barseloni dao gol sa penala "panenkom". Bilo je to dovoljno za poziv u prvi tim.

U trenutnoj sezoni Kostov je postao standardan prvotimac, a kada je dao gol protiv Porta u drugom kolu Lige Evrope postao je i najmlađi strijelac Zvezde u evropskim takmičenjima.

00:25
Vasilije Kostov gol Portou
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

Vasilije Kostov fudbal FK Crvena zvezda

