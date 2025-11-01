Poznato kada Vladan Milojević napušta Marakanu: Španac novi trener Zvezde, isplivale i cifre?

Trener Celja Albert Rijera je prvi favorit za klupu Crvene zvezde.

Crvena zvezda izgubila je status "nedodirljive". Aktuelni srpski šampion još uvek čeka na pobjedu u Ligi Evrope, nakon tri kola ima samo jedan bod, dok su u prvenstvu kiksnuli dvaput zaredom. Prvo su remizirali sa Radničkim u Nišu, da bi potom doživjeli poraz od Vojvodine u Novom Sadu. Osim loših rezultata, pristup Zvezdinih igrača nije onakav kakav se očekivao, pa se očekuje da Vladan Milojević uskoro napusti "Marakanu".

Kako prenosi "Mozzartsport", prvi favorit da zamijeni Milojevića na klupi Crvene zvezde je aktuelni trener Celja, Španac Albert Rijera (43). Navodno, plan je da trenutni šef struke crveno-bijelih ostane do druge polovine decembra, bez obzira na rezultate u finišu jesenjeg dijela sezone. Već je postignut dogovor da Milojević ostane dokle god mu ne nađu zamjenu, a izgleda da su je pronašli u Sloveniji.

Albert Rijera

Kako navodi isti izvor, ljudi iz rukovodstva Crvene zvezde su preko posrednika ponovo uspostavili kontakt sa nekadašnjim prvotimcem Liverpula, koji kao trener bilježi istorijske rezultate u slovenačkom Celju. Dodaje se da bi Španac imao platu od 1.000.000 evra, uz bonuse čak 1.600.000 evra.

Rijera je sa Celjem protekle sezone osvojio Kup Slovenije, dok ove jeseni vodi u šampionskoj trci i odlično igra u Konferencijskoj ligi, što znači da će vjerovatno ostati do polusezone i "završi posao".

Španski stručnjak je 2023. sa ljubljanskom Olimpijom osvojio duplu krunu. Potom je od jula do oktobra iste godine vodio Celje, proveo sezonu u Bordou, ali se vratio u slovenački kluib i nastavio da piše sjajnu fudalsku priču.