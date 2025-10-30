Vladan Milojević kao da se predao: "Ima nekih neobjašnjivih stvari"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se na konferenciji za medije poslije poraza od Vojvodine gdje je djelovao potpuno utučeno.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević bio je vrlo razočaran poslije poraza od Vojvodine (3:2) na "Karađorđu" čime je kriza na "Marakani" samo produbljena. Iako je njegova ekipa igrala vrlo dobro u prvom poluvremenu i vodila je 2:0, u nastavku smo gledali neobjašnjiv pad - za koji ni Milojević ne zna odgovor.

"Recimo na poluvremenu sam mogao nešto drugačije da kažem, ali na kraju utakmice i poslije neobjašnjivih stvari koje su se dešavale da primimo tri gola... Ne bih imao ništa da kažem sem da je moja najveća odgovornost. Čestitam Vojvodini na pobjedi, zašto, kako, to ćemo da vidimo u narednim danima. Čestitam im. Ako dođe do ovakvog rezultata, a primite tri gola na ovaj način. Moja je odgovornost. Toliko", rekao je Milojević.

Neobjašnjiva dešavanja?

"To je zato prosto nevjerovatno da primimo ovakve golove. Vidjeli ste s kojim smo timom došli. Bili bi malo neukusno, nisam ja taj koji će pričati da li su nam falili igrači ili nisu. Ovo je nedopustivo. Ovo ne može da se desi kad kontrolišete utakmice. Nemam šta drugo da kažem."

Da li može da izvuče Zvezdu iz krize?

"Mi smo imali razgovore ovih dana, imamo utakmice na svaka četiri dana. Treba vidjeti u kom ćemo pravcu ići dalje", rekao je Milojević.

"Vidjećemo, slažem se. Sve se dešava od Brage, ne treba pričati mnogo o Nišu, ovo je nedopustivo. Imamo kvalitet, mi smo Crvena zvezda, prvih 45 minuta kontrolišete utakmicu. Da ne ulazimo šta bi bilo, mi ne radimo na terenu, ali gdje treba napraviti faul - mi ne napravimo..."

