logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladan Milojević kao da se predao: "Ima nekih neobjašnjivih stvari"

Vladan Milojević kao da se predao: "Ima nekih neobjašnjivih stvari"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević oglasio se na konferenciji za medije poslije poraza od Vojvodine gdje je djelovao potpuno utučeno.

Vladan Milojević o utakmici Vojvodina Crvena zvezda Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević bio je vrlo razočaran poslije poraza od Vojvodine (3:2) na "Karađorđu" čime je kriza na "Marakani" samo produbljena. Iako je njegova ekipa igrala vrlo dobro u prvom poluvremenu i vodila je 2:0, u nastavku smo gledali neobjašnjiv pad - za koji ni Milojević ne zna odgovor.

"Recimo na poluvremenu sam mogao nešto drugačije da kažem, ali na kraju utakmice i poslije neobjašnjivih stvari koje su se dešavale da primimo tri gola... Ne bih imao ništa da kažem sem da je moja najveća odgovornost. Čestitam Vojvodini na pobjedi, zašto, kako, to ćemo da vidimo u narednim danima. Čestitam im. Ako dođe do ovakvog rezultata, a primite tri gola na ovaj način. Moja je odgovornost. Toliko", rekao je Milojević.

Neobjašnjiva dešavanja?

"To je zato prosto nevjerovatno da primimo ovakve golove. Vidjeli ste s kojim smo timom došli. Bili bi malo neukusno, nisam ja taj koji će pričati da li su nam falili igrači ili nisu. Ovo je nedopustivo. Ovo ne može da se desi kad kontrolišete utakmice. Nemam šta drugo da kažem."

Da li može da izvuče Zvezdu iz krize?

"Mi smo imali razgovore ovih dana, imamo utakmice na svaka četiri dana. Treba vidjeti u kom ćemo pravcu ići dalje", rekao je Milojević.

"Vidjećemo, slažem se. Sve se dešava od Brage, ne treba pričati mnogo o Nišu, ovo je nedopustivo. Imamo kvalitet, mi smo Crvena zvezda, prvih 45 minuta kontrolišete utakmicu. Da ne ulazimo šta bi bilo, mi ne radimo na terenu, ali gdje treba napraviti faul - mi ne napravimo..."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Vojvodina Superliga Srbije treneri Vladan Milojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC