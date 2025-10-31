Zvezda i Milojević - nije kraj, ali sve je gotovo: Ovako dalje niko neće moći

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević već je najavljivao odlazak iz kluba, a poslije još jednog bolnog meča nije ostavljao dilemu da li je vrijeme za kraj.

Kriza u kojoj se nalazi ekipa Crvene zvezde nije samo nastavljena na gostovanju u Novom Sadu, već je tamo i produbljena. Odloženi meč trećeg kola Superlige Srbije u svoju korist riješila je Vojvodina (3:2) i to velikim preokretom u drugom dijelu meča. Nakon golova Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića u finišu prvog dela igre, Mustafa, Ranđelović i Kolarević su u nastavku tresli mrežu iza leđa brazilskog golmana Mateuša i razočarali zvezdaše.

To je treći katastrofalni rezultat Crvene zvezde u posljednjih sedam dana. Počelo je deprimirajućom igrom u porazu od Brage (2:0) u Ligi Evrope, zbog koje su igrači kažnjeni. Nastavilo se bez reakcije, blijedim remijem u Nišu protiv Radničkog (0:0), a utakmica u Novom Sadu dodatno je ogolila sve probleme.

Ona nije aktivirala alarme, jer su oni već danima uključeni na "Marakani", ali crvene lampice u domu šampiona sada su još crvenije i teško će biti svima u klubu da ih gledaju. Kao što je i upravi Zvezde bilo teško da odgleda meč protiv Voše do kraja, već su Zvezdan Terzić i saradnici napustili ložu i pre poslednjeg zvižduka Pavla Ilića, jer su znali šta će se dogoditi. I dogodilo se.

Zvezda je prethodnih godina napravila praksu da ne mijenja usred sezone, već tokom zimske ili letnje pauze. Milojević se vratio krajem decembra 2023, Barak Bahar je došao nakon sezone 2022/23, Dejan Stanković je naslijedio Milojevića u prvom mandatu na zimskoj pauzi 2019/20... Međutim, Zvezda u ovom trenutku izgleda i igra toliko loše da je teško zamisliti da će promjene čekati još 50 dana, koliko je do pauze.

Iako je na tabeli i dalje prva, u Zvezdi je dogorelo do te mjere da su promjene neophodne odmah - i to je više nego jasno.

"Kao trener sam najodgovorniji. Nije bila dobra igra i ovo je već druga utakmica. To bi trebalo da nama i meni kao treneru pravi problem, svakako", rekao je u Nišu Vladan Milojević, a zatim u Novom Sadu dodao: "Nema tu mnogo pitanja da se postavi. Kad vodite 2:0, a izgubite na ovakav način, moja je najveća odgovornost, ne bih ništa više dodatno objašnjavao".

Svestan je Milojević više od svih da ne uspijeva da nađe tim i način da Zvezda počne da funkcioniše kako se očekivalo. Iako to nijednom nije izgovorio javno, očigledno je da je kao prije svega veliki zvezdaš spreman da se povuče, drugi put u karijeri.

Možda je već poslije Brage bio kraj?

"Ja sam odgovoran za igru, nije je bilo ni prošle ni ove utakmice, iz tog razloga... Ja sam čovjek Zvezde, volim je, ona je meni život, ja sam spreman na sve da Zvezdi bude bolje. Razgovaraćemo sa ljudima, videćemo kakvu odluku ćemo donijeti. Mislim da sam bio jasan", ispričao je Milojević i podsetio da je i protiv Brage bilo veoma loše.

Možda je već u Portugalu trebalo da se završi? Crvena zvezda je na gostovanju Bragi odigrala najslabiji evropski meč pod komandom Vladana Milojevića, a reakcija na tako katastrofalnu partiju su dva izuzetno loša nastupa u domaćem prvenstvu - protiv timova koje je prethodnih godina uglavnom pobjeđivala bez većih problema.

Svaki od ta tri meča pokazao je da Milojević više nema kontrolu nad timom koji igra daleko ispod očekivanja.

Povrede važnih igrača poput Marka Arnautovića i Bruna Duartea, pa i Nemanje Radonjića, Radeta Krunića, Felisija Milsona, Šavija Babike, Miloša Veljkovića mogu da budu izgovor, ali... Zvezda bi protiv Radničkog morala da odigra bolje čak i bez skupocjenih stranaca koji su stigli ovog ljeta, a protiv Vojvodine da sačuva dva gola prednosti tokom drugog dijela meča čak i da su umjesto njih na terenu omladinci, uz puno uvažavanje trećeplasiranog tima Superlige koji je zaista "kliknuo" ove jeseni i u posljednje tri pobjede ukupno postigao 11 bodova.

Problemi koje je Zvezda ispoljila u poslednjim mečevima dublji su od onoga što je čak i Milojević potegao kao argument - istina je da određeni fudbaleri fale, ali je istina i da je bez njih moralo bolje.

Zvezda već za vikend igra protiv Radnika iz Surdulice u novom kolu Superlige (nedjelja), a zatim je narednog četvrtka čeka novi izazov na evropskoj sceni. U Beograd stiže Lil, a ništa što je Zvezda pokazala u posljednjih sedam dana ne može da bude razlog da će biti bolje. U ovom trenutku malo je onih koji vjeruju da ovaj tim Crvene zvezde može da "zbije redove" i pokaže drugačiji karakter nakon serije loših rezultata, ako ne bude krupnih rezova.

Nakon posljednje tri utakmice, veliko pitanje je da li i Milojević vjeruje da je to moguće.

