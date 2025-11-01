"Svi pravi zvezdaši će biti na Marakani": Deda vodi unuka na evropski meč crveno-bijelih

Promotivni spot Crvene zvezde prikazuje organizaciju dede i unuka za meč Crvene zvezde u Ligi Evrope.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su samo jedan bod u prva tri meča Lige Evrope, ali i dalje imaju šanse da se domognu mjesta među 24 najbolja tima i zatim takmičenje nastave u nokaut fazi. Istina, tim Zvezde trenutno je u krizi, ali bi za njen prekid mogao da posluži meč protiv Lila u Beogradu.

U okviru četvrtog kola Lige Evrope Crvena zvezda će u Beogradu igrati protiv Lila, a klub je taj meč najavio na spektakualran način. Video snimak objavljen na društvenim mrežama pokazuje razgovor dede i unuka, uz prisjećanje na meč protiv Olimpika iz Marseja u finalu Kupa evropskih šampiona.

Pogledajte kako je Zvezda najavila gostovanje Lila:

Iako protivnik nije isti, crveno-bijeli su okršaj sa Francuzima iskoristili da se podsjete jednog od najvećih mečeva u klupskoj istoriji. Naravno, uz malu izmjenu - deda koji je svojevremeno gledao finale Kupa evropskih šampiona sada ima karte da na utakmicu u Beogradu povede i svog unuka, uz parolu "Svi pravi zvezdaši će 6. novembra biti na Marakani".

Meč Crvena zvezda - Lil igra se u četvrtak od 18.45, a nakon četvrtog kola u Ligi Evrope srpskom šampionu ostaju još četiri evropska meča do kraja grupne faze. Na tim susretima igraće protiv FCSB odnosno Steaue iz Bukurešta, zatim Šturma u Gracu i Malmea, a na kraju i protiv Selte iz Viga u Beogradu.