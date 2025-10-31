"Neki su pomislili da ćemo da se branimo protiv Zvezde": Tanjga otkrio šta je rekao igračima na poluvremenu

Miroslav Tanjga i Milan Kolarević oglasili su se posle velike pobede Vojvodine protiv Crvene zvezde u Novom Sadu i objasnili kako je do trijumfa došlo.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je poslije velikog preokreta pobijedila Crvenu zvezdu u Novom Sadu. Gubila je sa 2:0 na poluvremenu, a na kraju je slavila sa 3:2. Gol za pobjedu postigao je Milan Kolarević. Dan poslije meča je zajedno sa trenerom Miroslavom Tanjgom pričao o utiscima sa tog meča i onome što čeka ekipu. Jedno od pitanja bilo je o prekidu negativne tradicije protiv Zvezde u protekloj deceniji.

"Ne znam da li je to bila samo mentalna barijera. Ne mislim da smo mi sada čudo, svi mi skupa. Možda je bila ta barijera, ali Zvezda dugi niz godina ima dobar tim u koji je mnogo ulagano, ali i on ima svoje padove, kriza i mi smo ovu pobjedu na terenu pošteno zaslužili. Kao trener nisam ništa ako iza sebe nemam stručni štab i igrače. Bitno je da igrači vjeruju u naše ideje. Od prvog dana im pričamo da sve ide iz glave i ako u nešto ne veruješ, onda ne možeš da dođeš do cilja. Oni su shvatili da mogu mnogo, ali da se ne živi od jedne utakmice. Moramo da imamo kontinuitet i nadam se da ćemo ostati ovakvi do nekog plasmana u Evropu", rekao je Tanjga.

Imao je samo riječi hvale na račun svog tima, posebno kada su u pitanju mladi igrači.

"Ne bih sve gledao kroz ovu utakmicu. Mi te mlade igrače koje imamo potrebno im je vrijeme. Imali smo sreće da smo pogodili. U fudbalu je sve relativno. U startu nekoga možeš da dovedeš, a da se ispostavi da ne bude pravo pojačanje. To može da se desi svakom klubu, pa i u jednom Real Madridu. Mi smo dobro odlučili, radimo na tome da igrači napreduju, ali ako ne bude rezultata, onda će svi dovesti u pitanje pojačanja. Moramo da zadržimo ekipu na okupu, jer moramo da priznamo da smo ostali bez četiri pet igrača koji su bili nosioci igre. Moramo da ostanemo na okupu, ali i mora da bude dobra atmosfera, jer ja verujem da je upravo atmosfera jedan od preduslova za dobre rezultate. Taj neki pozitivan ambijent u klubu, u svlačionici, uz profesionalizam svih nas, dolaze rezultati. Ja volim pobednike, a momci koji su sada tu su pobednici. Nikada nisam bio za to da kupujemo samo da bismo kupovali, jer nije lako voditi tim kada na terenu imate 28 ili 30 igrača, pa njih četiri, pet, šest ostaju sa strane. Čeka nas IMT, meč koji donosi tri boda kao i Zvezda, ulazimo maksimalno fokusirani i ne smemo nikoga da potcijenimo. Bodovi su bodovi."

Šta je Tanjga rekao igračima na poluvremenu?

Ispričao je iskusni stručnjak i kako je izgledao razgovor u poluvremenu kada je njegov tim imao dva gola minusa.

"Nadam se da je će ova utakmica biti reper za sve ostale. Rekao sam momcima da je 2:0 najgori rezultat, pogotovo ako ekipa olako shvati, kao što smo i mi nekada u prošlosti. Kada preko puta imate ekipu koja tako ne misli i nastavi da igra kako treba, ako damo gol u prvih 10 minuta, onda je sve moguće. Ispostavilo se da je tako i bilo. Bitno je da vjeruješ i da se ne predaješ. Moramo uvijek da imamo u glavi da meč traje 90 do 100 minuta i da se borimo do kraja. Takođe, rekao sam im da je 2:0, da može da bude i pet, ako ne počnemo da igramo i da ne želim da se obrukamo. Uvijek kažem da je najvažniji obraz. Oni su to ozbiljno shvatili, pokazali su karakter. Izmjene su popravile sve na terenu, našu fizionomiju, bili smo agresivniji. Neki su možda pomislili poslije 2:2 da ćemo da se branimo, ali mi smo vjerovali do kraja i nagrađeni smo za to, kao i za našu igru", objasnio je Tanjga.

"Gol za pobjedu? Nevjerovatan osjećaj"

Vojvodina Crvena zvezda 3:2 gol Kolarevića Izvor: YouTube/Arena sport

Heroj Novosađana Milan Kolarević dao je veoma lijep gol u nadoknadi za trijumf i tri boda.

"Nevjerovatan je osjećaj, dati gol za pobjedu u nadoknadi vremena... To je san svakog fudbalera, posebno protiv ovakvog protivnika. Radio sam na tome, vjerovao, dobio šansu i iskoristio je", rekao je Kolarević.

Na to se nadovezao i šef struke Novosađana.

"Kada je Kolarević došao ovdje, mi smo pripreme već završili. On je bio nervozan što ne igra, pa smo mu rekli da prvo mora da se namjesti i da bude strpljiv i spreman i šansu će dobiti. Iskoristio je sve na pravi mogući način i dočekao šansu. To je recept i za sve ostale mlade igrače. On je školski primjer kako treba da se pristupi – da se namjestiš u glavi, pripremiš i da budeš spreman kada dođe tvojih pet minuta", zaključio je Tanjga.

Vojvodina dočekuje IMG u nedjelju od 17 časova.