Podržao Pavkovića, Zvezda podržala njega: Evo zašto dovodi otjeranog igrača Pazara

FK Crvena zvezda ekspresno je reagovala na tržištu nakon što je Dragan Bojat završio misiju u Novom Pazaru.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Doskorašnji fudbaler Novog Pazara Dragan Bojatpojačaće ekipu Crvene zvezde nakon što je raskinuo saradnju sa klubom sa Jošanice iz razloga koji nema veze sa sportom. Desni bek koji je prošao sve mlađe selekcije Partizana navukao je gjkev dijela navijača jer je odao počast nedavno preminulom komandantu Nebojši Pavkoviću. Nije ni slutio da će mu to donijeti veliku šansu za dokazivanje i transfer na Marakanu.

Plan crveno-bijelih je da Bojat najprije potpiše ugovor sa šampionom Srbije, a zatim da bude proslijeđen na pozajmicu, gdje će imati minutažu i kontinuitet u igri. Zvezda ga dovodi jer želi da nagrade mladog defanzivca jer je odao počast srpskom heroju, generalu Nebojši Pavkoviću.

Ko je Dragan Bojat?

Bojat je prošao skoro sve mlađe selekcije Partizana, a seniorsku karijeru započeo je u Novom Pazaru 2023. godine gdje je proveo više od dve godine. Za klub sa Jošanice odigrao je 62 utakmice, postigao tri gola i zabilježio jednu asistencija i bio dio istorijske sezone kada je četa Vladimira Gaćinovića izborila učešće u Evropi. Igra na poziciji desnog beka gdje Zvezda trenutno ima Jung Vu Seola i Nikolu Stankovića.