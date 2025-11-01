Ko je Albert Rijera? Zvezda hoće da naslijedi Milojevića, prate ga pobjede i skandal

Španski trener Albert Rijera prvi je kandidat da naslijedi Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde.

Crvena zvezda je u potrazi za novim trenerom, a španski stručnjak Albert Rijera označen je kao prvi kandidat za mjesto koje će uskoro napustiti Vladan Milojević, po drugi put u svojoj trenerskoj karijeri. Debakl Zvezde u Bragi bio je dovoljno jak signal, a dva kiksa na prvenstvenim mečevima u Nišu i Novom Sadu samo su potvrdili da su neophodne promjene u klubu.

Čak i prije toga, crveno-bijeli su razmišljali o Milojevićevom nasljedniku. Odmah nakon što je Dragan Stojković Piksi podnio ostavku na mjesto selektora Srbije, počele su spekulacije o novom poslu Vladana Milojevića. Bilo je onih koji su ga vidjeli na klupi nacionalnog tima već u novembru, na mečevima protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu.

U to vrijeme se oglasio i menadžer Endi Bara, koji je otkrio da se Crvena zvezda raspitivala za njegovog klijenta Alberta Rijeru. Španac koji je najveći dio trenerske karijere proveo u Sloveniji prvi put je javno pomenut kao Milojevićev nasljednik u Zvezdi, a sada već znamo da je glavni kandidat za to mjesto, kao i platu kojom bi beogradski tim želio da ga privuče.

Ko je Albert Rijera?

Nekadašnji španski fudbaler Albert Rijera rođen je 1982. godine u gradu Manakor, a tokom igračke karijere promijenio je veliki broj klubova. Igrao je za Majorku, Bordo i Espanjol, bio na pozajmici u Mančester sitiju, pa nosio dres Liverpula, Olimpijakosa, Galatasaraja, Udinezea, Majorke i Zavrča, da bi mu Koper bio posljednji klub u karijeri. Trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik u Galtasaraju, a samostalno je vodio Olimpiju iz Ljubljane, Celje, Bordo i ponovo Celje u kojem i sada radi.

Kao reprezentativac Španije zabilježio je 26 nastupa u mlađim kategorijama i još 16 u seniorskoj konkurenciji. Nastupio je na Kupu konfederacija i našao se na širem spisku igrača za Evropsko prvenstvo 2008. godine, ali nije otišao na turnir koji su njegovi zemljaci osvojili. Tokom karijere je osvojio Kup Kralja u dresu Majorke, prvenstvo Grčke sa Olimpijakosom, kao i tri trofeja u dresu Galatasaraja, dok je sa Espanjolom bio finalista Kupa UEFA.

Karijeru je obilježio i skandalima! Zna se da voli poker, pa je tako u Udinezeu dobio otkaz jer je otišao da učestvuje na turniru dok je trajala sezona. Imao je veliku raspravu sa legendarnim trenerom Liverpula Rafom Benitezom kojeg je optužio da ne zna da komunicira sa igračima i riješi probleme unutar svlačionice, a zbog koje ga je klub suspendovao i stavio na transfer listu. Na kraju, čelnicima Majorke je tokom drugog mandata rekao da neće igrati dok se ne promijeni trener.

Zašto je važan Timi Maks Elšnik?

Ne tako davno Crvena zvezda je saopštila detalje produžetka ugovora sa reprezentativcem Slovenije, a nema mnogo onih koji su u tom trenutku povezali taj detalj i eventualni dolazak Rijere na klupu. Zapravo, njih dvojica se veoma dobro poznaju i moguće je da su crveno-bijeli produžetkom ugovora pripremali teren za dolazak Španca kojem je baš Timi donio jedan od trenerskih trofeja.

Rijera je sa Celjem osvojio Kup Slovenije prije nekoliko mjeseci, a u sezoni 2022/23 kao trener Olimpije iz Ljubljane stigao je do duple krune. Timi Maks Elšnik bio je jedan od najznačajnijih igrača tog tima, a u finalu protiv Maribora je postigao gol za pobjedu (2:1) sa bijele tačke, u 11. minutu nadoknade drugog produžetka!

Elšnik je tokom sezone u kojoj mu je Rijera bio trener odigrao 40 mečeva u svim takmičenjima i na gotovo svakoj od tih utakmica bio kapiten Olimpije iz Ljubljane. Odlično se poznaju i imali su fantastičnu saradnju, pa Albertu ima ko da ispriča lijepe stvari o Zvezdi prije nego što stavi paraf na ugovor koji mu je ponuđen. Jasno je da i odluka o novom treneru kluba ide na ruku slovenačkom veznom fudbaleru.

Podsećamo, Timi Maks Elšnik je tokom ljeta želio da ode iz kluba. Pomislio je da bi bilo dobro oprobati se u nekoj jačoj ligi, možda čak maštao i o šansi u Seriji A gdje bi imao mogućnost da se dokazuje, ali... Kako se prelazni rok bližio kraju tako je ponestalo opcija, pa je Turska iskočila u prvi plan. Sve je bilo dogovoreno, a onda je Crvena zvezda stopirala višemilionski transfer i zadržala Slovenca u klubu.

Odrazilo se to na veznog fudbalera, koji je bio veoma blijed na početku sezone. Nakon što je prethodne sezone bio jedan od najkonstantnijih igrača Crvene zvezde, Elšnik u novoj takmičarskoj godini nije uspijevao da dotakne taj nivo. Mnogo se mučio sa formom, vjerovatno je bio zabrinut i zbog dolaska Tomaša Hendela, a na kraju se sve to odrazilo i na minutažu. U Bragi nije bio starter, a u Nišu i Novom Sadu je izašao iz igre. Uostalom, na svim mečevima Superlige Srbije Elšnik dva puta nije bio dio tima, jedan meč je odgledao sa klupe, a samo je dva puta odigrao svih 90 minuta...

To bi, naravno, moglo da se promijeni. Timi Maks Elšnik nije bio zadovoljan u Crvenoj zvezdi prije samo nekoliko mjeseci, pa potpis novog ugovora jasno ukazuje na promjenu. To je najlakše povezati sa dolaskom Alberta Rijere, jer je veoma logično da Slovenac očekuje nastavak fantastične saradnje sa trenerom kojem je kao kapiten već doneo trofeje.

Šta da očekuju navijači Crvene zvezde?

Pored toga što će navijači Crvene zvezde moći da očekuju novog Elšnika, treba da budu svjesti da ih čeka veliki zaokret u kompletnom načinu na koji ekipa funkcioniše. Albert Rijera nije miran poput Vladana Milojevića niti hladan kao Barak Bahar. On ima španski temperament, onaj koji može da proključa kada je najbitnije - to mu je pravilo probleme i tokom igračke i tokom trenerske karijere, ali upravo je to dio njega koji mu je otvarao vrata i donosio najveće šanse u karijeri.

Crvena zvezda je veliki klub i Albert Rijera kao njen trener neće moći da provocira kolege kačenjem na društvene mreže rezultata i statistike, nakon dobijenog meča. Neće Rijera moći ni da kaže svima u Srbiji sve što misli o sprskom fudbalu, igri svojih rivala ili dešavanjima unutar kluba, ali sve ukazuje da bi toga moglo da bude više nego u prethodnim sezonama.

Sa druge strane, navijači bi trebalo da očekuju i spektakl na terenu. Rijera voli kada njegovi timovi postižu golove, a Celje je ove sezone veoma efikasno. Iako ne spadaju u red tradicionalno velikih slovenačkih timova, igrači Alberta Rijere veoma ubjedljivo gaze ka šampionskoj titulu koja bi bila istorijska - nakon 14 kola u prvenstvu mogli bi da imaju čak devet bodova više od Maribora.