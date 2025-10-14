Zvezda već ima trenera ako ode Vladan Milojević?

Crvena zvezda izgleda cilja trenera slovenačkog Celja ako Vladan Milojević postane selektor Srbije.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia / MN Press

Vladan Milojević jedan je od dvojice najvećih kandidata za novog selektora fudbalske reprezentacije Srbije i čini se da se u Crvenoj zvezdi polako pripremaju za takav scenario. Već smo čuli da je Boško Đurovski rekao da vidi Milojevića na klupi Srbije, dok sada stiže i informacija ko bi mogao da ga zamuheni na stadionu "Rajko Mitić".

Endi Bara, jedan od trenutno najuticajnijih fudbalskih agenata, nagovijestio je da bi to mogao da bude njegov klijent - španski trener Albert Rijera koji već neko vrijeme radi fantastičan posao u Sloveniji.

“Zvezda je veliki klub, redovno osvaja titule i igra Ligu šampiona. Za svakog trenera koji je na početku karijere, preuzimanje Zvezde, Dinama ili nekog od četiri najveća kluba bivše Jugoslavije predstavlja baš ogroman korak i veliku čast. Tu nema nikakve dileme”, rekao je Endi Bara u podkastu "Inkubator" nagovestivši da se trenutno tu nešto dešava, pošto nije prvi put da se Rijera spominje kao interesantan Zvezdi.

Interesantno je da je Endi Bara zastupnik i Timija Maksa Elšnika, fudbalera Crvene zvezde, koji je uprkos unosnoj ponudi iz Turske ostao u Beogradu ovog ljeta.

“Da, ja sam Elšnikov menadžer. On je odlučio da dođe u Zvezdu, a ja sam svoj dio posla u komunikaciji sa klubom obavio. Gospodin Terzić je bio izuzetno korektan, sve smo dogovorili i posao je završen na najbolji mogući način. Timi je srećan i zadovoljan u Beogradu", dodao je Bara.

Albert Rijera ima 43 godine i trenersku karijeru počeo je 2022. godine u Olimpiji iz Ljubljane, potom je bio u Celju, pa Bordou, da bi se u Celje vratio opet 2024. Kao trener ima tri trofeja, duplu krunu sa Olimpijom i kup Slovenije sa Celjem, a uz njega ide vrlo ofanzivan i direktan fudbal.

Prethodno se već spominjao kao potencijalni trener klubova u Turskoj. Sada se i Crvena zvezda spominje kao opcija, ali tu je takođe i izazov stranog trenera - pošto dobro znamo kako su se prethodne epizode sa njima završavale na "Marakani".

Inače se radi o fudbaleru vrlo dobre karijere koji je na svom vrhuncu igrao čak i za Liverpul (2008-10). Bio je član još Majorke, Bordoa, Espanjola, Sitija, Olimpijakosa, Galatasaraja, Votforda, Udinezea, dok je karijeru završio u Sloveniji - u Zavrču i Koperu.

