"Imam osjećaj da će Vladan Milojević biti selektor Srbije": Legenda Zvezde se oglasila poslije odlaska Piksija

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Boško Đurovski smatra da će Vladan Milojević da bude novi selektor reprezentacije Srbije posle odlaska Piksija sa tog mjesta poslije poraza od Albanije.

Boško Đurovski smatra da će Vladan Milojević da bude novi selektor Srbije Izvor: MN PRESS

Dragan Stojković podnio je ostavku na mjestu selektora Srbije poslije debakla od Albanije. Poraz u Leskovcu bio je posljednji za njega na klupi "orlova", čeka se još samo da formalno FSS usvoji njegovu ostavku. Ko će da ga zamijeni? Najviše se spominju dva imena - Veljko Paunović i Vladan Milojević. Tim povodom oglasio se i legendarni fudbaler Crvene zvezde Boško Đurovski.

"Vidim da se spominju Stanković, Paunović i Milojević i još ima tu nekih trenera koji se spominju, Jokanović takođe. Ja mislim... Taj neki osjećaj mi kaže da će to da bude Vladan Milojević", rekao je Đurovski za "Euronews".

Šta sad čeka Srbiju?

Srbija igra novi meč već večeras i to u Andori (20.45 časova). To je meč koji "orlovi" moraju da dobiju da bi zadržali bilo kakve šanse da se nađu u baražu za plasman za Svjetsko prvenstvo. Šanse su sebi dodatno smanjili porazom od Albanije.

Na tom meču vršilac dužnosti selektora biće Zoran Bata Mirković koji neće mijenjati sistem, ali će morati da pravi određene promjene u sastavu na gostovanju.

