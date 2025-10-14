Srbija igra na gostovanju u Andori sa novim selektorom i sa dosta promjena u timu u odnosu na meč sa Albanijom. Pobjeda je imperativ...

Izvor: MN PRESS

Srbija ponovo nema pravo na kiks. Nije ga imala ni protiv Albanije, pa je izgubila i tako ugrozila sebi plasman na Svjetsko prvenstvo. Sada su svi alarmi upaljeni, u slučaju da ne upiše pobjedu i tri boda u Andori sve šanse bi otišle manje-više u nepovrat. Zato je pred "orlovima" meč koji moraju da dobiju kako znaju i umiju.

Biće dosta promjena i u sastavu poslije odlaska Dragana Stojkovića. Piksi se nije ukrcao u avion sa igračima poslije podnošenja ostavke. Njegovo mjesto u Andori zauzeo je Zoran Bata Mirković i u njegovim rukama je sada "vruć krompir" i mora da nađe način da bar malo ublaži situaciju poslije debakla u Leskovcu.

Vremena za adaptaciju i nove ideje nema, moraće Bata da "probudi" igrače dok ne bude prekasno. Andora mora da padne, ako se to ne dogodi... Ali, da ne idemo toliko daleko. Bitno je da se upišu tri važna boda.

Kad se igra i gdje je prenos?

Vidi opis Srbija mora da pobijedi po svaku cijenu: Nema Piksija, ima promjena u timu, ovo su sve informacije o meču u Andori Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Meč između Srbije i Andore igra se u 20.45 časova na stadionu u Enkampu koji prima oko 5.000 navijača. Prenos će biti na Areni sport Premium 1, kao i na RTS-u.

Kao što ste i navikli, tekstualni prenos biće na sajtu MONDA.

Šta je Bata spremio?

Izvor: MN PRESS

Nema Mirković previše vremena da mijenja nešto mnogo kada je sistem u pitanju, ali se očekuju promjene u samom sastavu tima. Posebno poslije novih problema i povreda, pa je moguće da će da bude još nekih pomijeranja u startnoj postavi.

Ovako bi trebalo da izgleda startna postava Srbije za meč protiv Andore:

Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Ranđelović, Ugrešić, Stanković, Mitrović - Samardžić - Vlahović, Mitrović.

Kakvo je stanje u grupi?

Vidi opis Srbija mora da pobijedi po svaku cijenu: Nema Piksija, ima promjena u timu, ovo su sve informacije o meču u Andori Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Srbija je treća u grupi i ima 7 bodova. Albanija ima 11, Engleska 15. Iza su Letonija sa 5 i Andora koja ima samo 1 bod. Šanse za baraž za Mundijal još nisu izgubljene za "orlove", ali za početak je neophodno da upišu pobjedu u Andori kako znaju i umiju. Onda će uslijediti odlučujući "prozor" u novembru.

Srbija trenutno ima meč manje od Albanije koja ne igra danas u kvalifikacijama, pa će tako sve da se riješi u novembru. Srbiju čeka gostovanje Engleskoj i meč sa Letonijom kod kuće, a Albance gostovanje Andori i meč sa Englezima kod kuće.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:05 Piksi odlazi Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)