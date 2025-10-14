logo
Srbiji ostao samo jedan put do Mundijala: Albanci pravili haos, tzv. Kosovo srušilo snove

Srbiji ostao samo jedan put do Mundijala: Albanci pravili haos, tzv. Kosovo srušilo snove

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Navijači Albanije i Kosova zajedno mahali zastavama i slavili teroriste.

tzv. kosovo pobijedilo i izbacilo srbiju Izvor: Björn Larsson Rosvall/TT/TT NEWS AGENCY

Fudbalska reprezentacija Srbije gajila je nadu da bi do baraža za Svjetsko prvenstvo mogla i preko Lige nacija, ali od sinoć ne postoji šansa da se tako nešto desi. Takozvano Kosovo je drugi put u veoma kratkom roku bilo bolje od Švedske - nakon pobjede (2:0) na svom terenu, upisali su pobjedu i na gostovanju (1:0).

Strijelac jedinog gola na meču bio je napadač njemačkog Hofenhajma Fisnik Aslani, kojem je ovo bio drugi gol za "reprezentaciju". Mnogo bitnije od ishoda ovog meča je položaj Švedske u svojoj kvalifikcionoj grupi. Srbiji je odgovaralo da se Šveđani domognu druge pozicije i tako obezbijede baraž, ali je od sinoć to nemoguća misija.

Dva uzastopna poraza od istog rivala ostavili su Šveđane u veoma teškom položaju, a kao i u Prištini radovali su se Albanci. "Kosovo" sada ima veliku šansu da obezbijedi jedno od prva dva mjesta, a u posljednjem kolu kvalifikacija i direktan duel protiv Švajcarske koji bi mogao da im donese prvo mjesto u grupi i direktan plasman.

Sa druge strane, za Srbiju sada postoji samo jedan put. Da bi stigli do baraža za Svjetsko prvenstvo, potrebno je da na tabeli preteknu Albaniju koja nakon pobjede u Leskovcu drži drugo mjesto. Albanija ima 11 bodova iz šest mečeva, a ostali su joj još gostovanje Andori i domaći meč protiv Engleske. Srbija ima sedam bodova iz pet utakmica, gostovanje Andori, domaći meč protiv Letonije i gostovanje Engleskoj.

Meč u Švedskoj obilježili su veliki skandali koje su na tribinama napravili albanski navijači, ali pitanje je da li će i kako oni biti kažnjeni zbog toga. Na početku meča su istakli ogromnu zastavu Albanije, kojim su veličali svoju nacionalnost. "Jedna nacija, jedna zastava", pisalo je na transparentu navijača tzv. Kosova. Dominirale su albanske zastave, ali i fotografije vođe terorističke organizacije UČK - Adema Jašarija, kao i Ise Boljetinija, koji se smatra začetnikom ideje o "Velikoj Albaniji".

Bonus video:

Pogledajte

01:20
Himna Albanije
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

Kosovo Srbija fudbal

