Zvijezda 09 ostala bez trenera: Raskinut ugovor sa Samirom Smajlovićem

Autor Dragan Šutvić
Klub iz etno-sela Stanišići traži novog stratega.

Samir Smajlović više nije trener Zvijezde 09 Izvor: FK Zvijezda 09

Zvijezda 09 ostala je ovog ponedjeljka bez trenera.

Klub iz etno-sela Stanišići sporazumno je raskinuo saradnju sa Samirom Smajlovićem, koji je komandu nad ekipom preuzeo pred početak tekuće sezone.

Odradio je, na kormilu tima, 11 prvoligaških utakmica i uknjižio pet pobjeda te po tri remija i poraza, što je u ovom trenutku dovoljno za četvrto mjesto na tabeli Prve lige Republike Srpske.

"Raskid ugovora postignut je u korektnoj atmosferi, uz obostrano uvažavanje, a klub se ovom prilikom zahvaljuje treneru Smajloviću na profesionalnom radu, zalaganju i doprinosu koji je dao našem timu tokom proteklog perioda. FK Zvijezda 09 želi mu mnogo uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere. O daljim koracima i imenovanju novog šefa stručnog štaba javnost će biti blagovremeno obaviještena", istaknuto je iz kluba.

Prije dolaska u Zvijezdu 09, Smajlović je vodio Orašje, tešanjski TOŠK i Radnički iz Lukavca.

Tagovi

FK Zvijezda 09 fudbal Prva liga RS treneri Samir Smajlović

