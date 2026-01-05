logo
Selektor objavio konačan spisak za Evropsko prvenstvo: Sa njima Srbija ide po medalju u Beogradu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Uroš Stevanović saopštio je konačan spisak igrača na koje računa za Evropsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu.

Spisak vaterpolista Srbije za Evropsko prvenstvo Izvor: Kurir/Dado Đilas

Uvertira za Evropsko prvenstvo u vaterpolu odrađena je u Trebinju, Srbija je zauzela peto mjesto, a čim se završio turnir selektor Uroš Stefanović saopštio je konačan spisak igrača na koje računa. Sa njima će pokušati da dođe do medalje na takmičenju koje uskoro počinje.

Turnir se igra u beogradskoj Areni (od 10. do 25. januara) i na spisku selektora Stefanovića nalazi se 15 imena. Srbija je u grupi sa Holandijom, Španijom i Izraelom i prvi meč sa Holanđanima igra se 10. januara.

Ovako izgleda spisak reprezentacije Srbije:

  • Radoslav Filipović (Radnički)
  • Milan Glušac (Novi Beograd)
  • Nikola Jakšić (Radnički)
  • Sava Ranđelović (Radnički)
  • Radomir Drašović (Marsej)
  • Petar Jakšić (Radnički)
  • Miloš Ćuk (Novi Beograd)
  • Strahinja Rašović (Radnički)
  • Nikola Lukić (Novi Beograd)
  • Vasilije Martinović (Novi Beograd)
  • Nikola Dedović (Radnički)
  • Dušan Mandić (Ferencvaroš)
  • Viktor Rašović (Radnički)
  • Nemanja Vico (Primorac)
  • Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi)

Kada je stručni štab u pitanju, selektor je Uroš Stefanović, pomagaće mu Stefan Ćirić, Miloš Ćirić, Darko Bilić, Nemanja Ličanin, Miloš Ostojić, kondicioni trener Dajana Zorić, sportski psiholog Andrija Gerić, ljekari dr Ivan Marjanović i dr Nikola Repac i fizioterapeuti Aleksa Nikolić i Vladimir Radović.

