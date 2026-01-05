logo
Srbija pobijedila pred Evropsko prvenstvo u Beogradu: Na Trebinje kupu osvojeno peto mesto

Srbija pobijedila pred Evropsko prvenstvo u Beogradu: Na Trebinje kupu osvojeno peto mesto

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vaterpolo reprezentacija Srbije petoplasirana na Trebinje kupu, nakon pobjede nad Francuskom.

Vaterpolisti Srbije peti na turniru u Trebinju Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je peto mjesto na Trebinje kupu, pripremnom turniru koji je posljednja provera forme pred Evropsko prvenstvo u Beogradu. Nakon poraza od Italije i Španije, izabranici selektora Uroša Stevanovića pokazali su značajno bolju igru protiv Francuske i pobjedom (16:7) završili ovo takmičenje.

Ipak, bilo je problema i na trećem meču u Trebinju! Francuzi su mnogo bolje počeli utakmicu i poveli sa dva gola razlike (3:1), ali je Srbija uspjela da izjednači u finišu prve četvrtine. Taj ritam nastavio se i u drugoj, koju je Srbija riješila u svoju korist i na poluvrijeme otišla sa tri gola prednosti - 9:6.

Treća i četvrta dionica u potpunosti su pripale srpskom timu koji je bez ikakvih problema povećavao prednost. Bilo je riješeno pitanje pobjednika, a od vaterpolista Srbije dobili smo signal da bi na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni mogli da igraju bolje nego na turniru u Trebinju.

  • Srbija: Filipović, Mandić 2, S. Rašović 2, Gladović 1, Lukić, Murišić, Drašović 3, N. Jakšić 3, Vico, Dedović, P. Jakšić 2, V. Rašović, Glušac, Martinović 3.
  • Francuska: Ofner, Fernandez, Barnat, Bue, Drae 3, T.Vernu 3, Vitrant,Gerin, Marion -Vernu 1, Saton, Nardon, Karpentras, Fontani, Mas.

Vaterpolisti Srbije u utorak stižu u Beograd, gdje će se takmičiti na Evropskom prvenstvu. Sve utakmice igraće se u Beogradskoj areni, a Srbija je u grupi sa Španijom, Holandijom i Izraelom. Tri najbolje selekcije prolaze u drugu grupnu fazu i ukrštaju sa grupom u kojoj su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta. Dva najbolja tima iz druge grupne faze prolaze u polufinale.

