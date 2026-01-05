Srbija pobijedila pred Evropsko prvenstvo u Beogradu: Na Trebinje kupu osvojeno peto mesto

Vaterpolo reprezentacija Srbije petoplasirana na Trebinje kupu, nakon pobjede nad Francuskom.

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je peto mjesto na Trebinje kupu, pripremnom turniru koji je posljednja provera forme pred Evropsko prvenstvo u Beogradu. Nakon poraza od Italije i Španije, izabranici selektora Uroša Stevanovića pokazali su značajno bolju igru protiv Francuske i pobjedom (16:7) završili ovo takmičenje.

Ipak, bilo je problema i na trećem meču u Trebinju! Francuzi su mnogo bolje počeli utakmicu i poveli sa dva gola razlike (3:1), ali je Srbija uspjela da izjednači u finišu prve četvrtine. Taj ritam nastavio se i u drugoj, koju je Srbija riješila u svoju korist i na poluvrijeme otišla sa tri gola prednosti - 9:6.

Treća i četvrta dionica u potpunosti su pripale srpskom timu koji je bez ikakvih problema povećavao prednost. Bilo je riješeno pitanje pobjednika, a od vaterpolista Srbije dobili smo signal da bi na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni mogli da igraju bolje nego na turniru u Trebinju.

Srbija: Filipović, Mandić 2, S. Rašović 2, Gladović 1, Lukić, Murišić, Drašović 3, N. Jakšić 3, Vico, Dedović, P. Jakšić 2, V. Rašović, Glušac, Martinović 3.

Filipović, Mandić 2, S. Rašović 2, Gladović 1, Lukić, Murišić, Drašović 3, N. Jakšić 3, Vico, Dedović, P. Jakšić 2, V. Rašović, Glušac, Martinović 3. Francuska: Ofner, Fernandez, Barnat, Bue, Drae 3, T.Vernu 3, Vitrant,Gerin, Marion -Vernu 1, Saton, Nardon, Karpentras, Fontani, Mas.

Vaterpolisti Srbije u utorak stižu u Beograd, gdje će se takmičiti na Evropskom prvenstvu. Sve utakmice igraće se u Beogradskoj areni, a Srbija je u grupi sa Španijom, Holandijom i Izraelom. Tri najbolje selekcije prolaze u drugu grupnu fazu i ukrštaju sa grupom u kojoj su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta. Dva najbolja tima iz druge grupne faze prolaze u polufinale.