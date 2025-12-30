Niče bazen usred Beogradske arene: Srbija spremna da ostvari veliki uspjeh

Evropsko prvenstvo u vaterpolu je sve bliže, a u Beogradskoj areni naporno se radi kako bi sve bilo spremno za spektakl.

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Vaterpolo spektakl u Beogradu je sve bliži. Reprezentacija Srbije pokušaće da ode korak dalje nego na posljednjem takmičenju u prestonici Srbije 2016, a za to će biti neophodna i pomoć navijača istakao je generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije Nemanja Marijan. Beogradska arena će još jednom biti domaćin Evropskog prvenstva, a turnir je na programu od 10. do 25. januara.

"Promjena terena u Beogradskoj areni krenula je u subotu posle košarkaške utakmice između Partizana i Makabija. Možemo da kažemo da smo jedan dan praktično ispred roka, zahvaljujući svim izvođačima i podizvođačima koji vrijedno rade ovde svaki dan, svaku noć. Sve bliže i bliže smo konačnoj postavci bazena za predstojeće takmičenje u Beogradskoj areni", rekao je Marijan.

Srbija je među vodećim zemljama kad je u pitanju organizacija vodenih sportova.

"U posljednjih 20 godina smo treći put organizatori Evropskog prvenstva. Velika nam je čast i zadovoljstvo, a vjerovatno i njima imponuje da ovakvo takmičenje bude održano u Beogradu", dodao je Marijan.

Kad su u pitanju detalji onoga što ćemo videti uskoro u Beogradskoj areni, Marjan je imao šta da otkrije:

"Bazen je veličine 31,5 metara sa 22,5 metara, a dubina je 2,1 metar. On bi po planu trebalo da bude završen 4. januara, a kako sada stvari stoje, vjerovatno će biti završen 3. januara kada će biti organizovano prvo punjenje bazena. Vjerujem da ćemo uz zagrijavanje bazena već od 6. ili 7. januara imati prve treninge reprezentacija ovde u bazenu u Areni", izjavio je.

Srbija želi da popravi utisak sa Svetskog prvenstva, koje je napustila bez medalje kao glavni favorit. Da bi Delfini uspjeli da opravdaju prednost domaćeg terena biće neophodno i da navijači pomognu izabranicima Uroša Stevanovića.

"Pozivam navijače da u što većem broju dođu upravo onako kako su dolazili i pozdravili našu ekipu 2016. godine da podrže i ovoga puta i u što većem broju dođu da daju svoj doprinos ka osvajanju neke nove medalje", rekao je Marijan.

"S obzirom da smo nekih desetak dana do početka takmičenja, apsolutno smo zadovoljni. Mi smo posle prvog dana obično lenji oko te nabavke karata tako da vjerujem da će kad počne takmičenje da plane prodaja karata kao što je to bilo 2016. Uzimam tu 2016. kao pozitivan primer, jer tada smo imali onako baš veliku navalu i veliki pritisak za dodatnim ulaznicama kojih nažalost nije bilo. Iskreno se nadam da će tako biti ovog puta i da svi zajedno podržimo našu reprezentaciju do neke nove medalje", istakao je Marijan.

Srbija će u Beogradu biti u grupi sa Španijom, Izraelom i Holandijom, ali je jasno da i pored domaćeg terena pred Delfinima nije lak zadatak. Uloga favoritta nije dovoljna.

"Tako i ovog puta imamo 6-7 ekipa od kojih svaka svaku može da pobedi i praktično je to pitanje trenutne inspiracije i trenutnog momenta. Ono što se tiče naše reprezentacije, mi uvijek vjerujemo da možemo do samog kraja, do zlatne medalje, ali da ne stvaramo taj pritisak našim momcima. Tu su nam glavni konkurenti Hrvati i Crnogorci, kao i aktuelni šampioni svijeta Španci, tu su Italijani, Grci, Mađari... Biće žestoka konkurencija, ali nadam se da u Beogradskoj areni pred domaćom publikom naši vaterpolisti mogu da naprave vrhunski rezultat", zaključio je Marijan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!