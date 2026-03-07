logo
"Ispražnjeni smo poslije Bajerna, neće biti lako": Saša Obradović oprezan pred meč Zvezde u ABA ligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Saša Obradović je sa dosta opreza pričao o narednoj utakmici protiv Kluža svjestan pražnjenja svog tima zbog poraza od Bajerna.

Saša Obradović o utakmici Kluž Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izgubila je veoma važan meč u Evroligi pošto je poražena od Bajerna u Beogradskoj areni (80:85). Nema previše vremena za tugu pošto je ekipa poslije treninga u Pioniru otišla u Rumuniju gdje će u nedjelju da gostuje ekipi Kluža u ABA ligi (18.00). Saša Obradović je oprezan pred taj meč.

"Čeka nas teška utakmica protiv dobre ekipe koja svoj kvalitet potvrđuje i u ABA ligi i u Evrokupu gdje je stigla do nokaut faze. Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja sa meča protiv Bajerna. Ali, moramo da se izdignemo i da pronađemo način da odigramo bolji meč nego što je to bio slučaj u petak i da pobijedimo. Rasel, Krik, Miletić, ima puno igrača koji mogu da naprave problem i moraćemo da odigramo uz puno koncentracije, čvrsto u odbrani, kako bismo došli do bodova", rekao je Obradović.

O predstojećoj utakmici pričao je i Dejan Davidovac koji nije igrao protiv njemačkog tima u Evroligi.

"Uz puno poštovanje prema Klužu idemo u Rumuniju na meč drugog kola ABA lige. Imaju dobru sezonu. Prošli su u eliminacionu fazu Evrokupa, imali su dobre utakmice u ABA ligi. Rasel daje tempo igri, Miletić je odličan na poziciji centra. Da ne nabrajam sve, odličan su tim. Imaju veliku podršku sa tribina i sve to zajedno nam govori da ćemo morati da odigramo bolje nego u petak", zaključio je Davidovac.

Odmah poslije meča sa Klužom ekipa se vraća u Beograd i kreće u pripremu utakmice sa Fenerbahčeom, poslije čega sledi meč sa Dubaijem u Sarajevu.

