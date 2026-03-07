Vladimir Lučić u sukobu sa navijačima Crvene zvezde: Pojavio se snimak sa lica mjesta

Nekadašnji košarkaš Partizana burno je reagovao tokom utakmice i psovao je u pravcu navijača Crvene zvezde.

Izvor: Youtube/FCRedStarBelgrade/printscreen

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na svom terenu od Bajerna i time su sebi značajno pokvarili šanse da se na kraju ligaškog dijela takmičenja nađu u samom vrhu Evrolige. Sve je izvjesniji scenario da će crveno-bijeli morati u plej-in, a u tom slučaju skupo bi ih koštali porazi poput ovog koji su im nanijeli nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić i bivši igrač Partizana Vladimir Lučić.

Upravo je jedan od najiskusnijih igrača Bajerna iz Minhena bio u centru pažnje tokom meča u Beogradskoj areni, zbog sukoba sa navijačima Zvezde. Na društvenim mrežama vidi se snimak na kojem Lučić psuje u pravcu navijača domaćeg tima, ali ne i ono što je prethodilo toj reakciji - ne zna se na koji je način Vladimir Lučić bio isprovociran da ovako odgovori. Pogledajte snimak iz hale:

Košarkaš Bajerna Vladimir Lučić sukobio se sa navijačima Crvene zvezde. Izvor: YouTube/FCRedStarBelgrade

Navijači su tokom meča prozivali Vladimira Lučića, bivšeg reprezentativca Srbije i nekadašnjeg košarkaša Partizana, pa je moguće da je ovo njegova reakcija na ta skandiranja pristalica Crvene zvezde. Lučić je izrekao nekoliko psovki koje nisu primjerene igraču njegovog renomea.

Lučić je meč u Beogradu završio sa sedam postignutih poena, a šutirao je 3/4 za dva i 1/2 sa linije za slobodna bacanja. Kapiten Bajerna iz Minhena imao je pored toga četiri skoka, tri asistencije i jednu izgubljenu loptu za nešto manje od 28 minuta provedenih na parketu.

Tokom tekuće sezone Lučić prosječno bilježi 8,7 poena, četiri skoka i 1,5 asistenciju po utakmici. Poenterski najbolju partiju imao je nedavno protiv Valensije kada je ubacio 19 poena, dok je ekipama Makabija i Partizana ove sezone ubacio po 17 poena. Ipak, njegove dobre igre nisu uticale na dobar plasman Bajerna, koji se više ne nada plasmanu u plej-in jer mu deseto mjesto bježi čak tri pobjede.

