Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera?

Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović ostavio je navijače Zvezde, čini se i svoje igrače, pomalo u "rebusu" kada je na 110 sekundi do kraja izveo Džereda Batlera i na teren poslao Nikolu Kalinića - specijalistu za odbranu.

Da li je Crvena zvezda izgubila zbog Saše Obradovića Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda izgubila je prethodne večeri u "Beogradskoj areni" od Bajerna (80:85), a kako kaže trener Vlade Đurović taj poraz može da je vrati pet koraka unazad. Zbog teškog rasporeda u preostalih osam kola, Zvezda sada zna da će jako teško zadržati šesto mjesto na tabeli, što donosi direktan plasman u plej-of, posebno jer je izgubila meč koji su svi očekivali da dobije.

Naravno, znaju takve utakmice da budu problematične, s razlogom trener Saša Obradović ističe da njegova ekipa nije dobro odgovorila na pritisak, ali čini se da nije ni on - pošto je utisak da je posebno u završnici meča napravio nekoliko grešaka.

Između ostalog, krajnje čudna odluka viđena je na 110 sekundi do kraja utakmice, pri rezultatu 84:80 za Bajern, poslije dvojke koju je pogodio inspirisani Ksavijer Rejtan-Mejs preko Džordana Nvore. U tom trenutku Obradović je iz igre izveo Batlera, a na teren poslao Nikolu Kalinića, koji se do tog trenutka žestoko mučio napadački i bio bez poena te je djelovao umorno baš kao i na meču Srbije i Turske.

Da se radilo o izmjeni koja je predviđena za odbranu, mogao bi da se razumije potez Obradovića, ali ovako Zvezda iz tog napada ništa nije dobila. Kodi je dugo čekao da mu se postavi blok, tek u 14. sekundi je razmijenio loptu sa Kalinićem, pa je onda ona ipak vraćena Amerikancu da završava nerezonskim šutem za tri poena - i to nije prošlo.

Srećom po Zvezdu, Lučić je izgubio loptu u narednom posjedu i onda je Saša Obradović brže-bolje vratio Batlera u igru umesto Kalinića, ali ni ovoga puta lopta nije išla u ruke Amerikancu nego Semiju Odželeju koji je promašio.

Izvor: TV Arena sport

Nije sasvim jasno kakva je bila zamisao Obradovića u završnici, dok ni iz njegovog objašnjenja o "klupiranju" Dobrića, koji je baš energijom vratio Zvezdu u igru - nije lako identifikovati šta je zamislio:

"Igrao je sedam minuta u jednom cugu, dobro je donio. Ipak, mora da se vjeruje nečemu što je dalo rezultat svih ovih drugih utakmice. Mi smo se mučili napadački da damo nešto, da li je mogao da uđe još neki put, možda jeste, ali ograničio sam se na igrače kao što su Nvora i Batler. Nije tu ništa drugačije nego prije. Uvijek nam donosi dobru energiju Dobrić".

Zvezdi ovakve greške ne smiju da se ponavljaju do kraja sezone u Evroligi pošto je već "ispucala" utakmice koje ne smije da izgubi, prosto ovakvo takmičenje ne propušta priliku da vas kazni i za trenutak dekoncentracije.

Crvena zvezda poslije 30 kola ima skor 17-13, trenutno je na šestom mjestu, a ovako izgleda raspored do kraja ligaške faze:

  • 13. mart - Fenerbahče (d)
  • 20. mart - Panatinaikos (g)
  • 25. mart - Baskonija (g)
  • 27. mart - Barselona (g)
  • 2. april - Partizan (d)
  • 7. april - Pariz (d)
  • 10. april - Asvel (g)
  • 16. april - Real Madrid (g)

