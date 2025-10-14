"Samo mi uvozimo krševe i samo kod nas nema Španaca": Rade Bogdanović zna ko mora da bude selektor Srbije

Rade Bogdanović smatra da je jedino pravo rješenje za mesto selektora reprezentacije Srbije Veljko Paunović i da ne smije da se napravi greška sa izborom.

Srbija je izgubila od Albanije i znatno sebi smanjila šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo. Dragan Stojković je poslije tog meča podnio ostavku, a odmah se krenulo sa spekulacijama o novom selektoru. Prvo ime je Veljko Paunović, ali nije jedini. Spominju se Vladan Milojević, Dejan Stanković, Vladimir Ivić i drugi. Rade Bogdanović smatra da je izbor jednostavan i da može to da bude samo jedan čovjek.

"Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja nema španske trenere. Uvozimo krševe još od 2005. godine. Španaca ima svuda, osim kod nas, kada uzmete španskog stručnjaka koji ima određenu školu... Sreo sam Branka Radujka u septembru prošle godine u jednom restoranu, prišao sam mu i pitao sam ga da li mogu da mu dam savjet. Rekao sam mu da Piksija drži da odradi Ligu nacija, da uzme još 400.000 evra, pošto mu je to plata i da se tajno nađe selektor", počeo je Bogdanović u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana".

Tada je izgovorio ime Veljka Paunovića.

"Rekao sam mu da je to Veljko Paunović koji je tada izlazio iz ugovora i da ga pusti da uđe u ritam kvalifikacija za šest mjeseci. Sada bismo pričali neku drugu priču, možda i ne bi, stvarno ne znam. Nisam ga čuo ni vidio 15 godina, znam ga iz vremena Atletiko Madrida"

Zašto Paunović?

Obrazložio je Rade Bogdanović detaljno zbog čega smatra da je Veljko Paunović pravi izbor za mjesto selektora.

"Otac je reprezentativac, ima ime i prezime, ne samo srpsko i jugoslovensko, već i evropsko. Otišao je u Španiju sa 18 godina, porodičan čovek, stabilan brak, četvoro djece, priča pet jezika, odličnu karijeru ima iza sebe. Za sve se sam izborio, završio trenersku školu, bio u Americi i vidio kako je tamo. Bio u Meksiku, igrao finale prvenstva. Odatle u Španiju, igrao protiv Reala i Barselone i uzeo šest bodova sa skromnom ekipom. Tu nedostaje kvalitet, ali vidiš pečat trenera, kako se kreće jedan bek, šta drugi radi i kako se vraća. Kao bivši fudbaler mogu da kažem da je on nešto napravio", zaključio je Bogdanović.

