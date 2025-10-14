Rade Bogdanović otkrio platu počasnog predsjednika FSS

Nekadašnji predsjednik Spartaka, Partizana i Fudbalskog saveza Srbije dobija mjesečnu platu za mjesto počasnog predsjednika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović nastavio je sa kritikama Dragana Stojkovića Piksija, ističući u prvi plan da on cijelog života bježi i da zbog njega veliki broj igrača ne igra za nacionalni tim, ali doskorašnji selektor nije bio jedini. Bogdanović je istakao da ne želi Dejana Stankovića na mjestu selektora Srbije u ovom trenutku i "udario" na Tomislava Karadžića!

Nekadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije postao je meta Radeta Bogdanovića jer je bivši reprezentativac Jugoslavije istakao da on kao počasni predsjednik dobija platu! Bogdanović je gostujući u emisiji "Indirektno sa Popom i Milanom" otkrio da Tomislav Karadžić ima platu za mjesto počasnog predsjednika FSS.

"Kada pričam o Savezu, moram da sklonim malo iz te priče Radujka. Samo je tu godinu dana", rekao je Bogdanović, a zatim nastavio: "On je dosta toga naslijedio. Mi imamo počasnog predsjednika Saveza, Tomislava Karadžića koji ima 500 ili 600.000 dinara (oko 5.000 evra) kao 'počasni građanin'. Nekako mi je sve to čudno".

Karadžić je tokom funkcionerske karijere bio predsjednik Fudbaslkog saveza Vojvodine, u dva mandata je bio zamjenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore, a u više navrata potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Dva puta je bio predsjednik FK Spartak iz Subotice, bio je predsjednik FK Partizan i predsjednik FSS.

Prije Tomislava Karadžića samo je legendarni Miljan Miljanić dobio zvanje počasnog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.

Bonus video:

Pogledajte 00:56 Izložba FSS Izvor: FSS Izvor: FSS

(MONDO)