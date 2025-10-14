Rade Bogdanović otkrio koliko je zaradio kao komentator RTS-a

Rade Bogdanović je javno i otvoreno pričao o tome koliko je on novca zaradio od rada na RTS-u. Žesoto je kritikovao Piksija, ali je bio transparentan i kada je pričao o sebi.

Izvor: Printscreen/Prva TV

Rade Bogdanović otvoreno i javno kritikuje Dragana Stojkovića već duže vrijeme. Pred kamerama je pričao o njegovoj plati, problemima koje je vidio u reprezentaciji Srbije i svemu što se dešava. Ali, ne samo to. Pričao je otvoreno i o sebi i o poslu koji je imao na RTS-u na kom ga nema već neko vrijeme. Objasnio je i zašto.

"Na RTS sam došao prije sedam godina, nisu imali nikoga da komentariše neku utakmicu. Čini mi se da je bio meč Atletiko Madrida u Ligi šampiona. Poslije toga su me zvali i za Zvezdu u Ligi šampiona i za Partizan. Došla je i emisija "Biser pustinje". Gostovao sam još nekoliko puta poslije toga i onda me više nisu zvali", rekao je Bogdanović gostujući u podkastu "Indirektno kod Popa i Milana".

Kao i obično, bez dlake na jeziku je pričao o mnogim temama, a žestoko je kritikovao Piksija i FSS, posebno pošto smatra da nemamo trenere. Prije toga je rekao da novi selektor ne smije da bude iz Crvene zvezde...

Koliko je Bogdanović zaradio od RTS-a?

Rade Bogdanović pričao je otvoreno i o svojoj zaradi i ugovorima koje je imao sa RTS-om. Nije imao problem da to javno otkrije.

"Dva puta sam bio pod ugovorom sa RTS-om. Prihodovao sam ukupno 800.000 dinara za sedam godina. Navodim to kao primjer da nije tu u pitanju neki ogroman novac i da nije to način poslovanja ni moj i njihov. U maju mjesecu sam potpisao ugovor sa jednom firmom za emisiju koja je trebalo da se emituje na "TV Prva", ali je to prolongirano do današnjeg dana. RTS je za to saznao, nikada me više nisu zvali i jako sam im zahvalan na šansi koju sam dobio. Nemam nikakav kontakt sa njima od mog posljednjeg gostovanja. Bilo je to negdje poslije Evropskog prvenstva", zaključio je Bogdanović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:05 Piksi odlazi Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)