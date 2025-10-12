"Dečko je bolestan, ne može više da igra fudbal": Bogdanović optužio Piksija da gura menadžerske igrače

Bivši reprezentativac oštro prozvao bivšeg selektora Stojkovića zbog selekcije igrača.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Bivši reprezentativac, a sada fudbalski analitičar Rade Bogdanović žestoko je kritikovao selektora Srbije Dragana Stojkovića poslije bolnog poraza od Albanije i potpunog kraha reprezentacije.

Između ostalog, optužio ga je da je pod njegovim vođstvom reprezentacija postala "pijaca" i da se vidi upliv menadžera.

"Pratim Savez od 1992. do danas i malo smo postali pijaca. Kao Geneks, Gemaks, Ineks... Čuvene velike firme, spoljnotrgovinske, koje trguju sa Evropom. Onda vidite upliv menadžera", rekao je Bogdanović za TV Prva.

Prema njegovim riječima, reprezentativci dolaze u tim sa jednim zahtjevom, da budu "pošteno vođeni".

"Moraš da ideš u Andoru sa timom, ne smiješ da ostaviš našu djecu, oni rade u inostranstvu i dolaze da pošteno igraju za našu zemlju i traže samo - 'pošteno me vodi'. Nemoj da mi guraš sada neke igrače od ovih drekavaca, hoćete da ih vodite u Saudijsku Arabiju. Prije dva kola mu igrao igrač koji je realno bolestan dečko, ne može više da igra fudbal, ti ga guraš od prve minute. To je najveći problem, krovna organizacija, rekao sam davno da se ne ljute sem Branka Radujka, koji je svjež i ne možete ga staviti na ražanj jer je svjež".

"Pitao za ovog Simića, to je otišao u Arabiju"

Nije htio da javno govori imena Bogdanović, a u okviru iste emisije postavio pitanje o Jan-Karlu Simiću, posljednjem srpskom fudbaleru koji je otišao u Saudijsku Arabiju.

"Dika Stojanović... Pitao bih za ovog Simića što je sa 20 godina otišao u Arabiju, da mi objasni kakve fudbalske kvalitete vide u njemu, kakva je perspektiva, da mi kažu ko su mu menadžeri, kolike su provizije bile i zašto je dolazio u reprezentaciju, zašto je ulazio protiv Španije, gdje mu žive menadžeri. Postaviću i još pitanja, imam ih 15. Nema potrebe da se lažemo i foliramo u 21. vijeku. Kada je sve u pitanju, ne samo sport. Nemojte da stvarate tenziju i da pričate šta si i ko si ti. Fudbal pripada svima, svi imamo prava i da kažemo šta mislimo i odgovorimo na neugodna pitanja. Ako si spreman da se hvataš tog selektorskog posla, onda treba da budeš spreman. Nije život samo majka, zna da bude i ozbiljna maćeha", rekao je Bogdanović.

Bonus video: "Piksi, odlazi" orilo se i u Leskovcu