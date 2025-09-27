"Opustošili klub, s viskijem i tompusom gledaju agoniju": Bogdanović rekao šta misli o Partizanu i Blagojeviću

Rade Bogdanović se oglasio povodom stanja u FK Partizan. Pričao je o bivšoj upravi, mladim igračima i Srđanu Blagojeviću.

Pričao je gostujući na "TV Prva" Rade Bogdanović prvo o reprezentaciji Srbije, zatim o Crvenoj zvezdi i njenom nastupu u Evropi ove sezone, a našao je vremena da se oglasi i o Partizanu. Kritikovao je bivšu upravu crno-bijelih i istakao da je Partizan morao da se koncentriše na rad sa mladim igračima.

"Partizan se nalazi u jednoj situaciji na koju ga je natjerala bijeda i siromaštvo. Postali su siromašni jer je prošla uprava jako loše radila. Opustošili su kasu i otišli su sa viskijem pored fotelje i tompusom u ustima da gledaju agoniju kluba. Oni su sada dobrim dijelom oslonjeni na državu, država ih izdržava. Država im je dala 16.500.000 evra da prežive. Nije bilo para za dovođenje zvučnih imena, okrenuli su se mladosti. Možda su napravili grešku što nisu doveli dva iskusnija igrača da prođu u Konferencijsku ligu", rekao je Bogdanović.

Nekadašnji fudbaler je istakao da posebno poštovanje ima za navijače koji su u teškim momentima ostali uz klub, a posebno je pohvalio trenera Srđana Blagojevića koji radi posao koga se "niko normalan" ne bi prihvatio.

"Evo ga jedan skroman i kvalitetan trener koji je pristao na nešto što ne bi niko normalan pristao da sjedne na klupu Partizana. Bez para i bez igrača pokušava sa djecom da napravi jedan fudbalski mozaik. Doći će i proći će dosta vremena da se oni vrate na staze slave. Ja bih dao nagradu navijačima Partizana na vjernost jer su podržali tim kada je jako loše", rekao je Bogdanović na kraju.