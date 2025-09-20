logo
"Naučili smo da sa Zvezdom možemo da igramo": Blagojević zna šta je falilo Partizanu u derbiju

"Naučili smo da sa Zvezdom možemo da igramo": Blagojević zna šta je falilo Partizanu u derbiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda je savladala Partizan u Humskoj, a Srđan Blagojević smatra da je njegovim igračima falilo hrabrosti u ovom meču.

Srđan Blagojević izjava poslije vječitog derbija Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su golom Jovana Miloševića uspjeli da se vrate u "vječiti derbi" i donijeli su neizvjesnost u posljednjih 15-ak minuta utakmice. Ipak, na kraju su poraženi 2:1 na svom terenu, a trener Srđan Blagojević je smatrao da je najveći problem njegovog tima nedostatak hrabrosti. 

Njegov mladi tim nije dovoljno hrabro i odvažno ušao u meč, ali je na kraju mogao šef struke Partizana da bude zadovoljan zalaganjem i onim što su prikazali njegovi igrači na ovom meču u Humskoj.

"Sigurno da možemo da naučimo to da smo shvatili da možemo da igramo protiv ovako jake Zvezde koja je ekipa evropskog nivoa. Možda nam je falilo malo hrabrosti, pogotovo prvo poluvrijeme. Naravno, nismo zadovoljni rezultatom.

Imali smo dosta svojih momenata, natjerali smo Zvezdu da postavi pet igrača pozadi, što nam je neka satisfakcija. Drago mi je da su se igrači maksimalno potrudili, dali su svoj maksimum. Falilo je malo hrabrosti i drčnosti. Ovakve utakmice će nam pomoći da uz saznanje da možemo da igramo sa ovakvim protivnicima uđemo hrabrije. Žao nam je što nismo nagrađeni za ovakav trud", rekao je Blagojević. 

Na kraju se zahvalio navijačima Partizana na podršci tokom i poslije ovog meča i obećao je još veći trud i zalaganje. 

"Hvala navijačima što su stali uz nas kada je rezultat bio negativan. Drago mi je što imamo takvu konekciju između navijača i igrača i nadam se da će se to nastaviti. Mi ćemo se potruditi da ih obradujemo, ako ne rezultatom, onda zalaganjem", rekao je on. 

