Crvena zvezda vezala dvije pobjede u Humskoj nakon 54 godine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda prvi put od 1971. godine "vezala" uzastopne pobjede u Humskoj u vječitim derbijima.

zvezda uzastopno pobijedila partizan prvi put od 1971 Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Crvena zvezda pobijedila je Partizan 2:1 u 177. vječitom derbiju i prvi put od davne 1971. godine "vezala" dva trijumfa u Humskoj u derbijima. Golovima Timija-Maksa Elšnika i Nemanje Radonjića, tim Vladana Milojevića ispisao je istoriju tog rivalstva i potvrdio dominaciju srpskim fudbalom.

Zvezda je sada na učinku od sedam pobjeda u sedam utakmica, ima 21 bod i gol-razliku 30:5. U "vječitim" derbijima je pobijedila u četiri od posljednjih pet utakmica, uz remi 3:3 u februaru ove godine na "Marakani".

U ukupnom skoru, Zvezda je ostvarila 71. trijumf u 177. derbiju, dok je Partizan ostao na 48, uz 58 remija. Heroj večerašnjeg meča u Humskoj bio je Nemanja Radonjić, koji je dao gol za samo 38 sekundi na terenu i burno ga proslavio sa Delijama pod sjevernom tribinom: 

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi fudbal Superliga Srbije

