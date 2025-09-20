Na istoj tribini na kojoj su navijači Zvezde istakli transparent u znak sjećanja na oca Dejana Milovanovića, ove subote su se oprostili i od njega. Ta tragedija je bacila u sjenku 177. "vječiti derbi".
Subotnji, 177. vječiti derbi pao je u sjenku tragedije - prerane smrti nekadašnjeg kapitena Zvezde Dejana Milovanovića. Preminuo je u utorak, od posljedica snažnog infarkta na utakmici veterana u Beogradu, a utakmica Partizana i Zvezde ove večeri u Humskoj odigrana je na dan komemoracije u njegovu čast na "Marakani".
Pred utakmicu Partizan - Zvezda u Humskoj održan je minut ćutanja u znak sjećanja na Dejana Milovanovića, a navijači crveno-bijelih istakli su u njegovu čast transparent: "Dejan Milovanović - kapiten, 1984 - 2025".
Na taj način, odali su poštu igraču koji je ponikao u Zvezdi, pred istom tom tribinom slavio gol u derbiju još kao 18-godišnak i podizao pehar kao kapiten crveno-bijelih. Na istom mjestu i na istoj tribini stadiona Partizana Delije su se oprostile 2009. godine i od njegovog oca, takođe asa Zvezde Đorđa Milovanovića, "Đoke Bombe".
Delije sa sjevera Partizanovog stadiona ispratile oca i sina: Tuga do neba i posljednje poruke za Milovanoviće
Transparentom na vječitom derbiju 2009, navijači Zvezde tada su ispratili "bombardera" crveno-bijelih sa kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina. "Đoka Bomba - posljednji pozdrav legendi", pisalo je tada na poruci pristalica crveno-bijelih u Partizanovom domu.
Sada, 16 godina kasnije, bolno prerano, isto su učinili i u čast njegovog sina, Dejana Milovanovića.
Pogledajte fotografije sa komemoracije na Marakani:
Delije sa sjevera Partizanovog stadiona ispratile oca i sina: Tuga do neba i posljednje poruke za Milovanoviće