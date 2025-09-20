logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delije sa sjevera Partizanovog stadiona ispratile oca i sina: Tuga do neba i posljednje poruke za Milovanoviće

Delije sa sjevera Partizanovog stadiona ispratile oca i sina: Tuga do neba i posljednje poruke za Milovanoviće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Na istoj tribini na kojoj su navijači Zvezde istakli transparent u znak sjećanja na oca Dejana Milovanovića, ove subote su se oprostili i od njega. Ta tragedija je bacila u sjenku 177. "vječiti derbi".

Navijači Crvene zvezde oprostili se od Dejana Milovanovića Izvor: MN PRESS

Subotnji, 177. vječiti derbi pao je u sjenku tragedije - prerane smrti nekadašnjeg kapitena Zvezde Dejana Milovanovića. Preminuo je u utorak, od posljedica snažnog infarkta na utakmici veterana u Beogradu, a utakmica Partizana i Zvezde ove večeri u Humskoj odigrana je na dan komemoracije u njegovu čast na "Marakani".

Pred utakmicu Partizan - Zvezda u Humskoj održan je minut ćutanja u znak sjećanja na Dejana Milovanovića, a navijači crveno-bijelih istakli su u njegovu čast transparent: "Dejan Milovanović - kapiten, 1984 - 2025".

Na taj način, odali su poštu igraču koji je ponikao u Zvezdi, pred istom tom tribinom slavio gol u derbiju još kao 18-godišnak i podizao pehar kao kapiten crveno-bijelih. Na istom mjestu i na istoj tribini stadiona Partizana Delije su se oprostile 2009. godine i od njegovog oca, takođe asa Zvezde Đorđa Milovanovića, "Đoke Bombe".

Transparentom na vječitom derbiju 2009, navijači Zvezde tada su ispratili "bombardera" crveno-bijelih sa kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina. "Đoka Bomba - posljednji pozdrav legendi", pisalo je tada na poruci pristalica crveno-bijelih u Partizanovom domu.

Sada, 16 godina kasnije, bolno prerano, isto su učinili i u čast njegovog sina, Dejana Milovanovića.

Pogledajte fotografije sa komemoracije na Marakani: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

vječiti derbi Dejan Milovanović FK Partizan FK Crvena zvezda Superliga Srbije navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC