Na istoj tribini na kojoj su navijači Zvezde istakli transparent u znak sjećanja na oca Dejana Milovanovića, ove subote su se oprostili i od njega. Ta tragedija je bacila u sjenku 177. "vječiti derbi".

Izvor: MN PRESS

Subotnji, 177. vječiti derbi pao je u sjenku tragedije - prerane smrti nekadašnjeg kapitena Zvezde Dejana Milovanovića. Preminuo je u utorak, od posljedica snažnog infarkta na utakmici veterana u Beogradu, a utakmica Partizana i Zvezde ove večeri u Humskoj odigrana je na dan komemoracije u njegovu čast na "Marakani".

Pred utakmicu Partizan - Zvezda u Humskoj održan je minut ćutanja u znak sjećanja na Dejana Milovanovića, a navijači crveno-bijelih istakli su u njegovu čast transparent: "Dejan Milovanović - kapiten, 1984 - 2025".

Na taj način, odali su poštu igraču koji je ponikao u Zvezdi, pred istom tom tribinom slavio gol u derbiju još kao 18-godišnak i podizao pehar kao kapiten crveno-bijelih. Na istom mjestu i na istoj tribini stadiona Partizana Delije su se oprostile 2009. godine i od njegovog oca, takođe asa Zvezde Đorđa Milovanovića, "Đoke Bombe".

Vidi opis Delije sa sjevera Partizanovog stadiona ispratile oca i sina: Tuga do neba i posljednje poruke za Milovanoviće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Marko Metlas Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Transparentom na vječitom derbiju 2009, navijači Zvezde tada su ispratili "bombardera" crveno-bijelih sa kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina. "Đoka Bomba - posljednji pozdrav legendi", pisalo je tada na poruci pristalica crveno-bijelih u Partizanovom domu.

Sada, 16 godina kasnije, bolno prerano, isto su učinili i u čast njegovog sina, Dejana Milovanovića.

Pogledajte fotografije sa komemoracije na Marakani: